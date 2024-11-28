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США о ядерном оружии для Украины

ОБНОВЛЕНО 21:34
21:34 1693

США не планируют оснащать Украину ядерным оружием, сообщили изданию Newsweek в Белом доме.

Напомним, ранее в западных СМИ появлялись новости о том, что Байден может вернуть Украине ядерное оружие.

*** 20:36

Если у Украины появится ядерное оружие, то Москва будет «отвечать на это всеми средствами», заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, в таком случае «мы будем принимать и использовать все, хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения». Москва «не допустит превращения Украины в ядерную державу», добавил Путин.

При этом, по мнению президента России, Украина «не сможет самостоятельно разработать ядерное оружие». «Что-то грязное — как говорят, «грязную бомбу», отходы с атомных электростанций, — можно собрать, конечно», — сказал он.

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