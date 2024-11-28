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Россия завезла американские станки для производства брони

20:54 1037

Поставки гидроабразивных станков, критически важных для производства военной техники, продолжаются в Россию, несмотря на введенное США эмбарго на сами станки и их комплектующие, выяснил The Insider. По информации издания, запрещенное оборудование американского производства поступает через такие страны, как Турция, Китай, Гонконг, ОАЭ и Мальдивы.

Гидроабразивные станки используются для высокоточной резки металла, включая броневые материалы. Такой метод, основанный на использовании струи воды с абразивным порошком под высоким давлением, позволяет избежать перегрева обрабатываемых деталей. Это особенно важно при работе с легированными сталями, где перегрев может снизить прочность за счет выгорания легирующих элементов.

Согласно таможенным данным, с которыми ознакомился The Insider, в 2024 году в Россию был ввезен гидроабразивный станок Omax, а также множество запчастей от производителей, таких как Molex, WSI, KMT, AccuStream и H2O Jet. Оборудование поставила российская компания ООО «Энерджи Индастриз», численность сотрудников которой составляет всего три человека, а основные средства оцениваются в скромные 18 тысяч рублей. Это указывает на посредническую деятельность без собственного производства.

Станок был приобретен через компанию Yinuo Supply Chain Management Co., Ltd., зарегистрированную в Гонконге. Несмотря на активность этой фирмы на российском рынке, ее официальный веб-сайт найти не удалось.

Эмиратская Gartech FZE поставляла американские запчасти российской компании ЗАО «Р-Гарнет», специализирующейся на абразивных материалах. Турецкая Zarif Group Dis Ticaret A.S. ввезла американские детали для чешского станка PTV JETS, работая через своего российского партнера — АО «Твим» из Екатеринбурга. Эта компания, согласно данным ее сайта и информации чешского производителя, является официальным представителем PTV в России.

Китайская Huizhou Speed Waterjet Technology Co., Ltd. продавала комплектующие челябинскому ООО «Центр развития гидроабразивных технологий», обслуживавшему российские научные и промышленные учреждения, включая структуры Росатома.

Несмотря на санкции, поставки оборудования двойного назначения в Россию продолжаются. Так, в Германии в начале ноября 56-летнего предпринимателя приговорили к семи годам тюрьмы за поставки станков для производства снайперских винтовок. Немецкие компании, по данным телекомпании SWR, в 2023 году осуществили более 300 поставок станков и деталей для производства боеприпасов в Россию.

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