Раскрыта схема Имани Байрамова и Хагани Сейфуллаева: миллионы манатов

Как сообщает корреспондент haqqin.az, после ареста бывшего владельца компании Расима Мамедова руководство компании приняло решение прекратить закупку металлических отходов у физических лиц. Было разрешено заключать сделки только с юридическими лицами. Это решение не устроило Имани Байрамова, который в течение 20 лет занимал должность заместителя начальника отдела приема металла в компании, а также других предпринимателей, продававших туда металлолом.

После этого к делу подключили Хагани Сейфуллаева, работавшего бухгалтером на различных предприятиях. Сейфуллаев через подконтрольные ему компании, в том числе зарегистрированную на имя его родственника Scarab Construction и другие фирмы, продолжил закупать металлолом у физических лиц и продавать его компании Baku Steel Company.

Следствие, проведенное Управлением расследований Генеральной прокуратуры, выявило факты злоупотребления служебным положением, мошенничества в особо крупном размере, уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Установлено, что за счет схем, осуществляемых через компании, найденные Хагани Сейфуллаевым, в результате продажи металла было незаконно получено около 3 миллионов манатов.

К уголовной ответственности привлечены не только Хагани Сейфуллаев, но и Имани Байрамов, Мирзаур Махмудов, Теймураз Мамедов, Самир Мамедов (который скончался во время домашнего ареста; уголовное дело в его отношении прекращено без реабилитирующих оснований — прим. ред.) и Расул Гусейнов, занимавшиеся продажей металла Baku Steel Company через 14 ООО, бухгалтерию которых вел Сейфуллаев.

Согласно обвинению, фигуранты дела мошенническим путем присвоили 2 миллиона 273 тысячи манатов суммы налога на добавленную стоимость (НДС), не перечислив их в государственный бюджет, а также уклонились от уплаты налоговой задолженности в размере 518 тысяч манатов.

Размер причиненного ущерба, приходящийся на каждого из обвиняемых, составил 481 тысячу 892 маната. Все они провели несколько месяцев под стражей, после чего были освобождены под домашний арест.

В ходе следствия Имани Байрамов, Расул Гусейнов, Мирзаур Мамедов и Теймураз Мамедов возместили ущерб в размере 481 тысячи манатов, а также выплатили предусмотренные суммы, составляющие около 200 тысяч манатов каждый, в государственный бюджет с целью избежать ответственности. На основании этого уголовные дела в отношении них были прекращены без реабилитирующих оснований.

Хагани Сейфуллаев, которому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, не возместил причиненный ущерб. Ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и другим преступлениям.

Предварительное следствие по данному уголовному делу завершено. В ближайшие дни начнется судебный процесс по делу Хагани Сейфуллаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям.