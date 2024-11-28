Зеленский: «Путин размахивает своим «Орешником»…»

Российский президент Владимир Путин применил межконтинентальную баллистическую ракету «Орешник», чтобы сорвать попытки новоизбранного президента США Дональда Трампа установить мир, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что во время визита в Казахстан Путин снова рекламировал свои ракеты и готовность убивать и разрушать. По мнению президента Украины, Путину не нужно окончание войны. К тому же Путин хочет не дать еще другим закончить эту войну.

«Размахивать своим «Орешником» сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации. Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось, чтобы он не смог закончить войну. Путин – единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит», - сказал Зеленский.