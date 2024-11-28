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В Британии судят российских шпионов-болгар

28 ноября 2024, 22:35 818

В Британии перед судом предстала группа граждан Болгарии, обвиняемых в слежке за журналистом-расследователем Христо Грозевым и военной базой США.

Двое из подозреваемых — 46-летний Орлин Русев и 43-летний Бизер Джамбазов — признали, что занимались шпионажем. Под судом также находятся 33-летняя Катрин Иванова, 30-летняя Ваня Габерова и 39-летний Тихомир Иванчев.

По данным прокуроров, группа осуществляла операции по заказу российских спецслужб с августа 2020 года по февраль 2023-го. В суде обвинение заявило, что подозреваемые собирали информацию и вели слежку, которая «могла быть полезна вражеской стране». Группа работала как на территории Британии, так и в других странах Европы, говорят прокуроры.

Оказавшихся под судом граждан Болгарии обвиняют в том, что они организовали слежку за известным болгарским журналистом-расследователем Христо Грозевым (включен в российский список «иностранных агентов»).

Кроме того, их деятельность касалась казахстанского политика Бергея Рыскалиева, который бежал в Великобританию и получил там политическое убежище. По данным обвинения, подозреваемые занимались им для укрепления связей России с Казахстаном, властям которого могло быть выгодно преследование своего оппонента.

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