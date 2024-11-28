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Сирийские повстанцы захватили Анадан: Идут кровавые бои
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили Анадан: Идут кровавые бои

Дружить дружи, а нож за пазухой держи

28 ноября 2024, 23:40 1397

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ находиться в готовности к «полномасштабной войне», которую Израиль начнет в случае срыва перемирия в Ливане.

Об этом Нетаньяху заявил в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

25 ноября Нетаньяху по завершении заседания Кабинета министров, на котором было одобрено заключение перемирия с Ливаном («Хезболла» не является официальной стороной в переговорах), выступил с официальным обращением, на котором сообщил о заключении соглашения о прекращении огня. По словам премьера, Израилю удалось добиться «впечатляющих результатов» в ходе войны против «Хезболлы», уничтожено огромное количество оружия, пути доставки оружия, значительное количество инфраструктуры движения.

Сирийские повстанцы захватили Анадан: Идут кровавые бои
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Дружить дружи, а нож за пазухой держи
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Молдова идет на поклон к России
Молдова идет на поклон к России наша корреспонденция; все еще актуально
28 ноября 2024, 11:48 7625
В Сирии убит иранский генерал
В Сирии убит иранский генерал
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