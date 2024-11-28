Дружить дружи, а нож за пазухой держи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ находиться в готовности к «полномасштабной войне», которую Израиль начнет в случае срыва перемирия в Ливане.
Об этом Нетаньяху заявил в интервью 14-му каналу израильского телевидения.
25 ноября Нетаньяху по завершении заседания Кабинета министров, на котором было одобрено заключение перемирия с Ливаном («Хезболла» не является официальной стороной в переговорах), выступил с официальным обращением, на котором сообщил о заключении соглашения о прекращении огня. По словам премьера, Израилю удалось добиться «впечатляющих результатов» в ходе войны против «Хезболлы», уничтожено огромное количество оружия, пути доставки оружия, значительное количество инфраструктуры движения.