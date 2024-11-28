Куда Вашингтону без Турции

Выступая 26 ноября на заседании Комиссии по планированию и бюджету Великого национального собрания Турции, министр обороны Яшар Гюлер сенсационно заявил, что, даже несмотря на наличие у Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400, США могут вернуть Анкару в программу продаж многофункциональных американских истребителей пятого поколения F-35. По мнению турецких политических аналитиков, значительные изменения, которых Анкара добилась за последние месяцы не только в отношении позиций США по F-35, но и в вопросах приобретения истребителей Eurofighter и F-16, свидетельствуют о трансформации оборонного баланса Турции с Соединенными Штатами и НАТО.

Как уже сообщал haqqin.az, за день до заявления Гюлера Анкара приняла нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В тот же день председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал Североатлантический альянс готовиться к «глобальной войне». Все эти события следует рассматривать в контексте текущих процессов. Для начала стоит обратить внимание на слова министра обороны Гюлера о F-35 и С-400, прозвучавшие спустя сутки после его переговоров с Рютте в Анкаре. «Речь идет о шести самолетах F-35, которые США изначально должны были нам передать, - напомнил министр обороны Турции. - Когда американцы увидели, что мы готовимся к производству самолета KAAN (турецкий истребитель пятого поколения, создаваемый в рамках программы TF-X госкомпанией аэрокосмической индустрии Türk Havacılık ve Uzay Sanayii – ред.), они изменили позицию и теперь заявляют, что могут передать нам F-35. Мы настаиваем на возвращении нашей доли в производстве этого истребителя и выразили намерение приобрести в общей сложности сорок единиц F-35. Во время наших последних переговоров американцы требовали, чтобы мы сделали по вопросу С-400 то и это, а мы отвергли все их условия. В настоящее время у США нет возражений по С-400, кроме одного условия - чтобы эти системы находились в принятом нами центре»». Напомним, что в начале нынешнего года и Анкара, и Вашингтон заявляли, что обсуждения, связанные с покупкой Турцией истребителей F-35, зашли в тупик, а потому полностью завершены. Однако спустя всего полгода Джеффри Флейк, бывший посол США в Анкаре, заявил о возможном возвращении Турции в программу F-35.

Как и Гюлер, ряд военных экспертов считают, что решающую роль в изменении позиции США относительно F-35 сыграло успешное продвижение проекта KAAN. Усиленное внимание западных СМИ к заводу TUSAŞ, который подвергся в прошлом месяце атаке курдских террористов, в очередной раз подтверждает стратегическую значимость разработки Турцией первого отечественного истребителя 5-го поколения. В сочетании с разработкой таких проектов, как программа ПВО «Стальной купол», создание новейших беспилотников, разрабатываемых компаниями TUSAŞ и BAYKAR, а также с уникальной способностью БПЛА Bayraktar TB-3 садиться и взлетать с корабля ВМФ TCG Anadolu, все это свидетельствует о создании Турцией одного из наиболее мощных военно-промышленных комплексов. В свою очередь, американские политики, хорошо знакомые с особенностями внутренней и внешней политики Турции, полагают, что стремительный рост оборонного потенциала Анкары стал следствием необоснованных антитурецких санкций США. И, тем не менее, было бы по меньшей мере наивно связывать готовность США вернуть Анкару в программу F-35 только с усилением турецкого ВПК. Причина, скорее всего, кроется в недавнем предупреждении главы МИД Турции Хакана Фидана о риске глобальной войны, возрастающим на фоне напряженности в Украине и в акватории Черного моря. Примечательно, что спустя всего несколько дней высокопоставленные представители НАТО также призвали страны, входящие в альянс, готовиться к глобальному конфликту. Вашингтон, продолжающий оказывать поддержку террористической организации PПК/ОНС, которая действует на территории Сирии, даже несмотря на длительный период натянутых отношений с Анкарой, понимает геополитическую важность Турции и ее роль в НАТО. Отсюда и определенные признаки пересмотра нынешней позиции Вашингтона, вплоть до прекращения поддержки PПК/ОНС.