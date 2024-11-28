Второе грузинское чудо

Заявление Грузии о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз никакой сенсацией не стало, нынешняя власть давно выбрала курс в московском направлении, несмотря на зафиксированные в Конституции внешнеполитические приоритеты: НАТО и ЕС. Выступление главы правительства Ираклия Кобахидзе было попыткой сделать так, чтобы выглядело, будто не Европейский союз закрыл перед Грузией двери после выборов, а сама Грузия решила «повременить» с евроинтеграцией, но это никого не могло обмануть. «Грузинская мечта» своего добилась, оппозиционные протесты не создают впечатления всеобщего возмущения. Можно фиксировать победу и без помех воплощать – что? Какова сейчас грузинская мечта? Это не досужий вопрос. Столь многими нелюбимому теперь в Грузии Михаилу Саакашвили удалось в свое время создать захватывающую историю страны, которая смогла чудом вырваться из нищеты и мрака 90-х, отбросить репутацию самой коррумпированной республики Советского Союза и постсоветского пространства, пристанища воровских авторитетов, открыть дорогу деятельному бизнесу.

Цитаты харизматичного экономического гуру Кахи Бендукидзе разлетались афоризмами, о грузинском чуде реформирования выдавались большими тиражами книги: «Почему у Грузии получилось?» Даже когда Миша дома все проиграл, он сам и члены его команды за рубежами родины еще долго с гордостью рассказывали о своем передовом опыте. Все еще казалось, что получилось. Теперь уже не кажется. Впору писать новую книгу: «Почему у Грузии не получилось?» Может, кто-то уже и пишет. Ирония заключается как раз в том, что у «Грузинской мечты», поставившей прочный заслон на пути возврата во власть оппозиции, нет никакой мечты, нет никакого образа будущего, сколько-нибудь сравнимого по значимости и эмоциональности с тем, который смогли даже частично воплотить Саакашвили и Бендукидзе. Опасение «только бы не разозлить русских» сложно представить в качестве великой национальной цели.