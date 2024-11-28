Неожиданное признание Гурбана Гурбанова после поражения от «Лиона»: «Я оштрафовал самого себя»

«Благодарю болельщиков за поддержку в такую погоду, - говорит наставник азербайджанской команды. - Несмотря на крупный счет, они до конца были с нами. Счет кажется на первый взгляд печальным. Да, в середине второго тайма у нас возникли пустоты, и мы не смогли противостоять скоростным атакам соперника. В целом я остался доволен игрой. Почему? Мы играли в свой футбол, несмотря на то, что перед нами был такой соперник. Порой шли на риск. Большой футбол таков, что если ты не используешь свои моменты, соперник может реализовать свои голевые эпизоды. Думаю, что счет не по игре. Но увы, такой результат. Надо готовиться к следующим матчам, в том числе и психологически.

Сегодня нам не везло? Я редко использую слово «невезение». Да, мяч попадал в штангу и перекладину. Не знаю, как это назвать - невезение или нехватка мастерства. В моментах, когда мы должны были забивать, забивал соперник. Но нужно признать, что уровень мастерства игроков «Лиона» высок. Они постоянно играют в таком темпе, постоянно проводят такие матчи. Наверное, все-таки сказался уровень мастерства.

Сделали три замены во втором тайме и пропустили два гола? Решения о заменах в ходе матчей даются мне тяжело, независимо от того, выигрываем мы или проигрываем. Мы обращали внимание на динамику некоторых игроков. Нужно было увеличивать темп, играть активнее.

Второй гол был забит из-за технической ошибки. Пока мы приходили в себя, мастеровитая команда соперников забила еще. И перед каждым из этих голов мы сами должны были забивать, и не один раз. Видимо, сегодня нам суждено было проиграть.

Шансы на выход в плей-офф остаются. Год от года наши соперники относятся к нам все более серьезно. Уровень мастерства очень высок. У нас остались три матча, два из них на выезде. Будем бороться до конца.

У Жуниньо было четыре стопроцентных момента. Против такой команды, как «Лион», это немало. Это очень хороший показатель для нападающего. Но нужно быть еще более динамичным».