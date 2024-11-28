Неожиданное признание Гурбана Гурбанова после поражения от «Лиона»: «Я оштрафовал самого себя»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал крупное поражение команды от французского «Лиона» (1:4) в 5-м туре Лиги Европы.
«Благодарю болельщиков за поддержку в такую погоду, - говорит наставник азербайджанской команды. - Несмотря на крупный счет, они до конца были с нами. Счет кажется на первый взгляд печальным. Да, в середине второго тайма у нас возникли пустоты, и мы не смогли противостоять скоростным атакам соперника. В целом я остался доволен игрой. Почему? Мы играли в свой футбол, несмотря на то, что перед нами был такой соперник. Порой шли на риск. Большой футбол таков, что если ты не используешь свои моменты, соперник может реализовать свои голевые эпизоды. Думаю, что счет не по игре. Но увы, такой результат. Надо готовиться к следующим матчам, в том числе и психологически.
Сегодня нам не везло? Я редко использую слово «невезение». Да, мяч попадал в штангу и перекладину. Не знаю, как это назвать - невезение или нехватка мастерства. В моментах, когда мы должны были забивать, забивал соперник. Но нужно признать, что уровень мастерства игроков «Лиона» высок. Они постоянно играют в таком темпе, постоянно проводят такие матчи. Наверное, все-таки сказался уровень мастерства.
Сделали три замены во втором тайме и пропустили два гола? Решения о заменах в ходе матчей даются мне тяжело, независимо от того, выигрываем мы или проигрываем. Мы обращали внимание на динамику некоторых игроков. Нужно было увеличивать темп, играть активнее.
Второй гол был забит из-за технической ошибки. Пока мы приходили в себя, мастеровитая команда соперников забила еще. И перед каждым из этих голов мы сами должны были забивать, и не один раз. Видимо, сегодня нам суждено было проиграть.
Шансы на выход в плей-офф остаются. Год от года наши соперники относятся к нам все более серьезно. Уровень мастерства очень высок. У нас остались три матча, два из них на выезде. Будем бороться до конца.
У Жуниньо было четыре стопроцентных момента. Против такой команды, как «Лион», это немало. Это очень хороший показатель для нападающего. Но нужно быть еще более динамичным».
Далее у Гурбана Гурбанова спросили: «Вы почти всегда говорите, что довольны игрой команды. Но «Карабах» потерпел четвертое поражение в Лиге Европы. Наказываете ли вы команду? Высказываете ли футболистам свое недовольство?».
Отвечая на этот вопрос, Гурбанов достаточно неожиданно сообщил о том, что штрафует даже самого себя. Рулевой «Карабаха» также выступил с пространной речью, изложив свой взгляд на то, почему «Карабах» играет сегодня в атакующий футбол даже при риске крупно проиграть, а не берет на вооружение оборонительный стиль игры.
«Возможно, мы по-разному смотрим на вещи, - отвечает главный тренер. - Сегодня столько деталей, столько элементов… Если я как тренер буду сейчас вам об этом рассказывать, будет не совсем правильно. Да, я порой высказываю футболистам свое недовольство. Даже после выигранных матчей. Иногда в проигранных встречах мы выглядим лучше, чем в победных. Это часть нашей работы. Да, бывают и штрафы. Да, высказываем и недовольство - как лично, так и коллективно. Сегодня я этого не делал. Во-первых, потому что еще шансы не потеряны. Во-вторых, есть определенные рамки для недовольства.
Но вы не беспокойтесь, когда нужно, мы выговариваем игрокам и штрафуем их. Когда нужно, я и себя штрафовал. Хочу, чтобы вы об этом тоже знали. Таковы принципы нашей работы.
Однако в основном я благодарю футболистов, что столько лет держим этот уровень. Просто мы смотрим на Лигу Европы несколько иначе. А тут некоторые команды уровня Лиги чемпионов. «Аякс», «Тоттенхэм», «Лион»… Играть против таких клубов - это волнение для игроков. Мы понимаем, что соперники всесторонне сильнее нас, но боремся без страха. Для меня это очень важно. Сегодня я могу отодвинуть десять футболистов в оборону, но я не хочу так развиваться. Наоборот, давайте рисковать, даже если проиграем. Хочу, чтобы у футболистов всегда была смелость. Чтобы они не боялись идти вперед. Да, могут быть ошибки. Но если бы мы играли бы в трусливый футбол, мы не удержались бы на этом уровне. Сегодня мы не забили свои моменты, а завтра, быть может, в матче против других команд это нам поможет. Не волнуйтесь, все под контролем».