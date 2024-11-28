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Путин подыскал Мурадову новую работу

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Генерал-полковник российской армии Рустам Мурадов, уволенный весной 2023 года с поста командующего Восточным военным округом из-за неудач с захватом Угледара, получил должность первого замглавкома сухопутными войсками.

О новой должности Мурадова сообщил его земляк, глава Табасарского района Дагестана Магомед Курбанов. По словам Курбанова, указ о назначении Рустама Мурадова уже подписан президентом России Владимиром Путиным.

Мурадов возглавил группировку «Восток» 5 октября 2022 года после ее провальной попытки атаковать Киев с северо-востока в самом начале российского полномасштабного вторжения в Украину. Под его командованием российские войска в начале 2023 года увязли в боях под Угледаром.

Провоенные российские телеграм-каналы винили Мурадова в неудачах на этом направлении, критиковали его за некомпетентность, глупые тактические решения и огромные потери среди личного состава и в технике. В апреле 2023 года сообщалось, что Рустам Мурадов уволен с должности командующего ВВО, потому он был «сумасшедшим идиотом, который мог приказать солдатам идти на верную смерть».

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