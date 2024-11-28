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В парламенте Зимбабве отключили свет

02:51 235

Электричество отключилось в момент, когда депутаты слушали выступление министра финансов страны, рассказывавшего о проекте бюджета.
Блэкауты в Зимбабве происходят почти каждый день и продолжаются в течение 12 часов. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Это связано с резкой нехваткой электроэнергии, вызванной засухой. Из-за отсутствия дождей не может нормально работать крупнейший в стране производитель электроэнергии – гидроэлектростанция Кариба.

Когда в зале заседаний пропал свет, оппозиционные депутаты начали кричать, что произошедшее можно считать символом тяжелой ситуации в стране.

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