В парламенте Зимбабве отключили свет

Электричество отключилось в момент, когда депутаты слушали выступление министра финансов страны, рассказывавшего о проекте бюджета.

Блэкауты в Зимбабве происходят почти каждый день и продолжаются в течение 12 часов. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Это связано с резкой нехваткой электроэнергии, вызванной засухой. Из-за отсутствия дождей не может нормально работать крупнейший в стране производитель электроэнергии – гидроэлектростанция Кариба.



Когда в зале заседаний пропал свет, оппозиционные депутаты начали кричать, что произошедшее можно считать символом тяжелой ситуации в стране.