Cирийские повстанцы наступают на курдских террористов

Взята под контроль дорога М-5 (центральная автомагистраль которая проходит от границ Ирана до Дамаска).

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Поддерживаемая Турцией Сирийская национальной армия (СНА) скапливает тяжелую бронетехнику и бойцов к северу от Таль-Рифаата, готовясь очистить город от поддерживаемой США террористической организации РПК.

По сообщениям различных источников, все группировки СНА поддержали операцию по наступлению на город Алеппо. Таким образом, СНА при артиллерийской поддержке Турции открывает второй фронт против сил режима Асада.

Тем временем, российский спецназ эвакуировался с авиабазы Менаг, из Тель-Рифата и города Алеппо.

Аналитик Ник Херас из Института стратегии и политики New Lines заявил, что повстанцы «пытаются предотвратить возможность сирийской военной кампании в районе Алеппо», к которой готовятся российские и сирийские правительственные авиаудары по районам повстанцев.

По его словам, поскольку некоторые поддерживаемые Турцией группировки присоединились к наступлению, «Анкара посылает сигнал и Дамаску, и Москве о необходимости отказаться от военных усилий на северо-западе Сирии».

Помимо России, президента Сирии Башара Асада в гражданской войне поддерживают Иран и союзные ему группировки боевиков, включая ливанскую «Хезболлу».