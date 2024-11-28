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Украинцы сожгли российские нефтебазы: Пожар разрастается

обновлено 03:44; видео
03:44 363

Очевидцы сообщают, что пожар на нефтебазе под Каменском, атакованной беспилотником, увеличивается.

*** 03:27

Появляются сообщения о пожаре на нефтебазе в Каменске-Шахтинском Краснодарского края России. Сообщается о взрыве, предположительно, вызванном попаданием БПЛА.

Также российские СМИ сообщают о зареве над нефтебазой «Атлас» в Ростовской области.

28 августа украинские БПЛА уже наносили удар по этой нефтебазе, она горела несколько дней, тогда полностью выгорело восемь резервуаров и было повреждено еще четыре. По всей видимости, в эту ночь был нанесен повторный удар.

Украинцы сожгли российские нефтебазы: Пожар разрастается
Украинцы сожгли российские нефтебазы: Пожар разрастается обновлено 03:44; видео
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