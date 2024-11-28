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Лига Европы: «Карабах» опустился на 32-е место, но шансы еще есть

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Эльмир Алиев, отдел спорта
03:44 60

По итогам 5-го тура основной стадии Лиги Европы чемпион Азербайджана «Карабах» опустился с 29-го места на 32-е.

У команды Гурбана Гурбанова, проигравшей в четверг в Баку французскому «Лиону» (1:4), по-прежнему 3 очка. Столько же имеют нидерландский «Твенте», шведский «Мальме» и тель-авивский «Маккаби». «Карабах» уступает этим командам по разнице забитых и пропущенных мячей. Меньше 3 очков у болгарского «Лудогореца», латвийского РФШ, французской «Ниццы» и киевского «Динамо».

От 24-го места, дающего право сыграть в плей-офф, «Карабах» отделяют 2 очка. Впереди еще три матча, а значит, шансы на попадание в 1/16 финала остаются. Учитывая то, что в этом сезоне «Карабах» в гостях играет лучше, чем дома, предстоящий выездной матч со шведским «Эльфсборгом» (в ночь с 12 на 13 декабря) - это хороший шанс пополнить очковый запас. Шведы недалеко ушли от «Карабаха». Они занимают 28-е место, имея 4 очка.  

После 6-го тура будет перерыв, а затем последуют домашняя игра с румынским ФКСБ (23 января) и гостевая встреча с греческим «Олимпиакосом» (в ночь с 30 на 31 января). Интересно, что в четверг эти команды играли друг с другом. Матч в Румынии завершился со счетом 0:0.

Пока ни одна команда в Лиге Европы не обеспечила себе место в плей-офф. Очень близки к этому лидирующие в турнирной таблице итальянский «Лацио», испанский «Атлетик» и немецкий «Айнтрахт». Все три команды имеют по 13 очков.

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