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Байден осудил Россию и обратился к украинцам

08:24 593

Действующий президент США Джо Байден осудил массированную атаку России на Украину в ночь на 28 ноября и заверил в дальнейшей поддержке. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Эта атака возмутительна и в который раз напоминает о срочности поддержки украинского народа в его борьбе с российской агрессией», - заявил Байден, подчеркнув, что США продолжают поддерживать Украину.

«В этот день мое послание украинскому народу ясно: Соединенные Штаты поддерживают вас. В начале этого года по моему указанию Соединенные Штаты начали уделять приоритет экспорту ПВО, поэтому они в первую очередь идут в Украину», - заявил Байден.

Американский лидер также отметил усилия своей администрации, направленные на усиление энергетической устойчивости Украины накануне зимы, а также предоставление других критически важных ресурсов, в частности артиллерии, ракет и бронетехники.

Байден также отметил, что «Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решительность украинского народа», добавив, что «США вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу».

Войска РФ в ночь на четверг, 28 ноября, совершили массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергетику. Были уничтожены 76 крылатых ракет, три управляемых авиаракеты и 35 беспилотников из 188 целей. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора в разных областях. Есть разрушения в 14 областях.

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