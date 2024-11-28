Лидер оппозиции требует отставки Макрона

В парламенте Франции обсуждают спорный законопроект о бюджете на 2025 год. Нижняя палата парламента отвергла его в первом чтении и его отправили на обсуждение в сенат. Варианты продвижения бюджета не исключают, что левые могут выдвинуть вотум недоверия правительству.

«Столкнувшись с такой институциональной блокировкой, если только одно решение: Макрон должен уйти», — написал Меланшон.

По его словам, если правительство падет, у Франции есть «премьер-министр Люси Касте». «Через 6 дней правительство падет», — добавил Меланшон.

Europe1 ранее писало, что, если правительство распадется до 31 декабря, крайнего срока для принятия закона о финансах, Франция может начать 2025 год без бюджета.

Левый «Новый народный фронт» в этом году победил на парламентских выборах во Франции, но Макрон отказался назначить премьером Касте, кандидатуру которой предложила коалиция. С тех пор оппозиция не раз призывала президента к отставке.