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Лидер оппозиции требует отставки Макрона

08:42 107

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку, заявил лидер ультралевой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в соцсети X.

В парламенте Франции обсуждают спорный законопроект о бюджете на 2025 год. Нижняя палата парламента отвергла его в первом чтении и его отправили на обсуждение в сенат. Варианты продвижения бюджета не исключают, что левые могут выдвинуть вотум недоверия правительству.

«Столкнувшись с такой институциональной блокировкой, если только одно решение: Макрон должен уйти», — написал Меланшон.

По его словам, если правительство падет, у Франции есть «премьер-министр Люси Касте». «Через 6 дней правительство падет», — добавил Меланшон.

Europe1 ранее писало, что, если правительство распадется до 31 декабря, крайнего срока для принятия закона о финансах, Франция может начать 2025 год без бюджета.

Левый «Новый народный фронт» в этом году победил на парламентских выборах во Франции, но Макрон отказался назначить премьером Касте, кандидатуру которой предложила коалиция. С тех пор оппозиция не раз призывала президента к отставке.

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