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Джебраильцы возвращаются

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08:51 1298

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и Государственной программой «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории в город Джебраил 29 ноября выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На этом этапе в восстановленный город Джебраил возвращаются 40 семей (200 человек). Ранее они временно были размещены в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в Баку и различных районах Азербайджана.

Семьи выразили признательность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации.

В Карабахе и Восточном Зангезуре на данный момент проживают около 30 тысяч человек. Это бывшие вынужденные переселенцы, а также сотрудники, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных госучреждений, специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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