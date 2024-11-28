Джебраильцы возвращаются

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и Государственной программой «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории в город Джебраил 29 ноября выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

На этом этапе в восстановленный город Джебраил возвращаются 40 семей (200 человек). Ранее они временно были размещены в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в Баку и различных районах Азербайджана.

Семьи выразили признательность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации.

В Карабахе и Восточном Зангезуре на данный момент проживают около 30 тысяч человек. Это бывшие вынужденные переселенцы, а также сотрудники, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных госучреждений, специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.