Ловушка для китайского министра
Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь, назначенный на эту должность в декабре 2023 года, находится под следствием в рамках более широкого расследования коррупции в Народно-освободительной армии Китая.
Не помогла адмиралу дружба с женой Си Циньпина, 61-летней певицей и актрисой Пэн Лиюань, которая, как говорят, сыграла свою роль в его назначении на пост министра обороны Китая. Жернова борьбы с коррупцией в китайской армии, запущенные председателем Си, не делают скидок на прежние заслуги и дружеские связи, и адмирал стал третьим министром обороны подряд, к кому пришли одетые в строгие пиджаки товарищи из Министерства государственного контроля Китая.
Министерство иностранных дел КНР в среду, 27 ноября, опровергло информацию о том, что Дун Цзюнь находится под следствием по подозрению в коррупции, назвав слухи об этом «погоней за ветром». Но точно так же официальный Пекин реагировал и на ситуацию с его предшественником генералом Ли Шанфу, а до этого – с генералом Вэй Фэнхэ. Тоже все отрицал, а летом 2024 года было опубликовано правительственное сообщение, что два этих министра обороны были исключены из Коммунистической партии Китая и лишены генеральских званий.
И уж совсем не опровергается китайскими властями информация о том, что под следствием сейчас находятся по меньшей мере 9 генералов Народно-освободительной армии Китая и несколько руководителей оборонной промышленности. По вполне конкретным обвинениям – коррупция, взяточничество, нецелевое расходование бюджетных средств и так далее.
А ведь такое уже было после прихода Си Цзиньпина на пост председателя КНР в 2013 году. Тогда острие расследования системы коррупции в армии было направлено на командование сухопутных войск, генералов арестовывали и смещали, не побоюсь этого слова, пачками, и изъятые в ходе обысков золотые слитки и драгоценный нефрит вывозили грузовиками. И в прессе то и дело сообщалось «о скоропостижной кончине» ряда старших офицеров НОАК, как будто мор по ним прошел.
После этого в какой-то момент у китайского руководства возникло впечатление, что задача выполнена и коррупция в армии побеждена. На освободившиеся посты пришли новые люди с казавшейся безупречной репутацией, многих из них председатель Си знал лично, многим доверял – и теперь все пойдет как надо, по законам и по уставам. Но, как вскоре выяснилось, это было большим заблуждением. И не оттого, что китайские генералы как-то уж особо склонны к коррупции. Ничуть не больше, чем генералы российской или даже американской армии. Здесь все дело в том, что речь не собственно о генералах, хотя и там всякое бывает, а о тех из них, кто связан с военными заказами и закупками. А министр обороны в Китае – как раз и есть главное звено в этой связке «армия - военно-промышленный комплекс». Ведь все, что для армии, причем во всех странах - это за государственный счет. И из чего складывается цена любого военного изделия, от пушки до истребителя пятого поколения, не всегда возможно проследить. Тут такой простор для всевозможных злоупотреблений людей в погонах и промышленников – от зависти захлебнуться можно. А человек, как известно, слаб. И самое большее, на что мы можем рассчитывать, так это на то, что он уж совсем берега не потеряет, остатки совести сохранит.
В такую ловушку и попали адмирал Дун Цзюнь и два его предшественника на посту министра обороны КНР, когда председатель Си в 2022-2023 годах решил во второй раз начать проверку «чистоты рук» китайского командного состава, а заодно и тех, кто работает с ними в сфере вооружений. В которую, кстати, в последние года были влиты значительные средства – и высшему китайскому руководству хотелось бы знать, как эффективно они расходуются.
История с Дун Цзюнем – не повод для злорадства. Во всяком случае, в России и США. Это скорее повод задуматься над тем, как создать в военно-промышленном комплексе и армии систему, которая очистила бы их от коррупции, если такое вообще возможно. Пока у Пекина готовых рецептов по это теме нет.