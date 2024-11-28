Ловушка для китайского министра

Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь, назначенный на эту должность в декабре 2023 года, находится под следствием в рамках более широкого расследования коррупции в Народно-освободительной армии Китая. Не помогла адмиралу дружба с женой Си Циньпина, 61-летней певицей и актрисой Пэн Лиюань, которая, как говорят, сыграла свою роль в его назначении на пост министра обороны Китая. Жернова борьбы с коррупцией в китайской армии, запущенные председателем Си, не делают скидок на прежние заслуги и дружеские связи, и адмирал стал третьим министром обороны подряд, к кому пришли одетые в строгие пиджаки товарищи из Министерства государственного контроля Китая.

Министерство иностранных дел КНР в среду, 27 ноября, опровергло информацию о том, что Дун Цзюнь находится под следствием по подозрению в коррупции, назвав слухи об этом «погоней за ветром». Но точно так же официальный Пекин реагировал и на ситуацию с его предшественником генералом Ли Шанфу, а до этого – с генералом Вэй Фэнхэ. Тоже все отрицал, а летом 2024 года было опубликовано правительственное сообщение, что два этих министра обороны были исключены из Коммунистической партии Китая и лишены генеральских званий. И уж совсем не опровергается китайскими властями информация о том, что под следствием сейчас находятся по меньшей мере 9 генералов Народно-освободительной армии Китая и несколько руководителей оборонной промышленности. По вполне конкретным обвинениям – коррупция, взяточничество, нецелевое расходование бюджетных средств и так далее. А ведь такое уже было после прихода Си Цзиньпина на пост председателя КНР в 2013 году. Тогда острие расследования системы коррупции в армии было направлено на командование сухопутных войск, генералов арестовывали и смещали, не побоюсь этого слова, пачками, и изъятые в ходе обысков золотые слитки и драгоценный нефрит вывозили грузовиками. И в прессе то и дело сообщалось «о скоропостижной кончине» ряда старших офицеров НОАК, как будто мор по ним прошел.