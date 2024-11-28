Необъявленный визит министра обороны России в Северную Корею
Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщает оборонное ведомство. Подготовка этой поездки ранее не анонсировалась.
«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — сказано в сообщении.
В аэропорту Сунан российского коллегу приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын летом подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он содержит статью о немедленной военной помощи при вооруженном нападении на одну из сторон. В начале ноября документ ратифицировали оба государства. Он действует бессрочно.