USD 1.7000
EUR 1.7943
RUB 1.5024
Подписаться на уведомления
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Новость дня
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Необъявленный визит министра обороны России в Северную Корею

10:14 678

Глава Минобороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщает оборонное ведомство. Подготовка этой поездки ранее не анонсировалась.

«В ходе официального визита министра обороны России в КНДР запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства республики», — сказано в сообщении.

В аэропорту Сунан российского коллегу приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын летом подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он содержит статью о немедленной военной помощи при вооруженном нападении на одну из сторон. В начале ноября документ ратифицировали оба государства. Он действует бессрочно.

Утро после столкновений: что происходит в Тбилиси
Утро после столкновений: что происходит в Тбилиси фото; видео; обновлено 10:37
10:37 18354
Украинцы сожгли российскую нефтебазу
Украинцы сожгли российскую нефтебазу добавлено видео; обновлено 10:22
10:22 8070
Запад Алеппо под контролем протурецких сил
Запад Алеппо под контролем протурецких сил ВИДЕО; обновлено 04:02
04:02 6304
Куда Вашингтону без Турции
Куда Вашингтону без Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:47 4671
Байден осудил Россию и обратился к украинцам
Байден осудил Россию и обратился к украинцам
08:24 3046
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 22018
Россия раскрыла список самых прозападных политиков в Армении
Россия раскрыла список самых прозападных политиков в Армении вокруг тезиса Нарышкина; все еще актуально
28 ноября 2024, 21:12 7334
Путин подыскал Мурадову новую работу
Путин подыскал Мурадову новую работу
02:04 7232
Неожиданное признание Гурбана Гурбанова после поражения от «Лиона»: «Я оштрафовал самого себя»
Неожиданное признание Гурбана Гурбанова после поражения от «Лиона»: «Я оштрафовал самого себя»
01:38 4833
Дружить дружи, а нож за пазухой держи
Дружить дружи, а нож за пазухой держи
28 ноября 2024, 23:40 4663
«Карабах» забил «Лиону», но крупно проиграл
«Карабах» забил «Лиону», но крупно проиграл Пятое домашнее поражение подряд; видео, обновлено 23:40
28 ноября 2024, 23:40 8476

ЭТО ВАЖНО

Утро после столкновений: что происходит в Тбилиси
Утро после столкновений: что происходит в Тбилиси фото; видео; обновлено 10:37
10:37 18354
Украинцы сожгли российскую нефтебазу
Украинцы сожгли российскую нефтебазу добавлено видео; обновлено 10:22
10:22 8070
Запад Алеппо под контролем протурецких сил
Запад Алеппо под контролем протурецких сил ВИДЕО; обновлено 04:02
04:02 6304
Куда Вашингтону без Турции
Куда Вашингтону без Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:47 4671
Байден осудил Россию и обратился к украинцам
Байден осудил Россию и обратился к украинцам
08:24 3046
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 22018
Россия раскрыла список самых прозападных политиков в Армении
Россия раскрыла список самых прозападных политиков в Армении вокруг тезиса Нарышкина; все еще актуально
28 ноября 2024, 21:12 7334
Путин подыскал Мурадову новую работу
Путин подыскал Мурадову новую работу
02:04 7232
Неожиданное признание Гурбана Гурбанова после поражения от «Лиона»: «Я оштрафовал самого себя»
Неожиданное признание Гурбана Гурбанова после поражения от «Лиона»: «Я оштрафовал самого себя»
01:38 4833
Дружить дружи, а нож за пазухой держи
Дружить дружи, а нож за пазухой держи
28 ноября 2024, 23:40 4663
«Карабах» забил «Лиону», но крупно проиграл
«Карабах» забил «Лиону», но крупно проиграл Пятое домашнее поражение подряд; видео, обновлено 23:40
28 ноября 2024, 23:40 8476
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться