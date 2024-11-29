Греция сливает советское оружие через Армению

Афины готовятся продать Армении советские зенитно-ракетные комплексы С-300ПМУ-1, «Тор-М1» и «Оса-АК», количество которых неизвестно. Об этом сообщают греческие СМИ. По данным источников в Афинах, Генеральный штаб вооруженных сил Греции, завершающий в рамках программы «дерусификации» своего арсенала переход на оборонные комплексы израильского и французского производства, планирует продать Армении устаревшие советские ЗРК. Ранее обсуждалась возможность передачи этих комплексов вооруженным силам Украины. В рамках этой сделки Афины потребовали от США ЗРК Patriot. Но после того как делиться «Патриотами» Вашингтон отказался, а Украина не проявила особого интереса к морально устаревшим советским комплексам, греки решили продать их Армении.

Свою роль в осуществлении этой сделки сыграли два фактора - «опыт работы» Еревана с российскими видами вооружений, а также санкции, из-за которых Афины не могут получать из России запчасти для этих систем. На данный момент известно, что греки отказались от закупки Patriot в пользу израильских комплексов Barak MX, Spyder и David’s Sling. В целом же, следует отметить значительное усиление двустороннего военного сотрудничества Армении с Грецией. В прошлом году между Ереваном и Афинами было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, включившим передачу оборонных технологий и ремонт военной техники, полученной из третьих стран. Греческий министр обороны Никос Дендиас в ходе визита в Ереван в марте 2024 года заявил, что приверженность Афин поддержке модернизации вооруженных сил Республики Армения остается неизменной и пересмотру не подлежит. Как неоднократно писал haqqin.az, Армения в рамках программы восстановления своей армии после войны с Азербайджаном уделяет приоритетное внимание инвестициям в системы противовоздушной обороны. Для этого у Франции она заказала переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral, а у Индии – ЗРК ближнего радиуса действия Akash, созданные на базе советских С-200.