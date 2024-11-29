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Греция сливает советское оружие через Армению

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Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
11:04 2315

Афины готовятся продать Армении советские зенитно-ракетные комплексы С-300ПМУ-1, «Тор-М1» и «Оса-АК», количество которых неизвестно. Об этом сообщают греческие СМИ. По данным источников в Афинах, Генеральный штаб вооруженных сил Греции, завершающий в рамках программы «дерусификации» своего арсенала переход на оборонные комплексы израильского и французского производства, планирует продать Армении устаревшие советские ЗРК.

Ранее обсуждалась возможность передачи этих комплексов вооруженным силам Украины. В рамках этой сделки Афины потребовали от США ЗРК Patriot. Но после того как делиться «Патриотами» Вашингтон отказался, а Украина не проявила особого интереса к морально устаревшим советским комплексам, греки решили продать их Армении.

Генштаб Греции в рамках «дерусификации» своего арсенала продаст Армении устаревшие советские ЗРК и усилит свою ПВО современными израильскими и французскими системами

Свою роль в осуществлении этой сделки сыграли два фактора - «опыт работы» Еревана с российскими видами вооружений, а также санкции, из-за которых Афины не могут получать из России запчасти для этих систем. На данный момент известно, что греки отказались от закупки Patriot в пользу израильских комплексов Barak MX, Spyder и David’s Sling.

В целом же, следует отметить значительное усиление двустороннего военного сотрудничества Армении с Грецией. В прошлом году между Ереваном и Афинами было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, включившим передачу оборонных технологий и ремонт военной техники, полученной из третьих стран. Греческий министр обороны Никос Дендиас в ходе визита в Ереван в марте 2024 года заявил, что приверженность Афин поддержке модернизации вооруженных сил Республики Армения остается неизменной и пересмотру не подлежит.

Как неоднократно писал haqqin.az, Армения в рамках программы восстановления своей армии после войны с Азербайджаном уделяет приоритетное внимание инвестициям в системы противовоздушной обороны. Для этого у Франции она заказала переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral, а у Индии – ЗРК ближнего радиуса действия Akash, созданные на базе советских С-200.

Никос Дендиас (слева) в ходе визита в Ереван заверял, что приверженность Афин поддержке модернизации армии Армении остается неизменной и пересмотру не подлежит

Как сообщили на днях индийские СМИ, первая партия комплексов Akash уже отправлена в Армению. И если состоится сделка по покупке у Греции комплексов С-300 и других систем, они могут быть интегрированы в тандеме с Akash.

В этой связи уместно напомнить, что советские комплексы ПВО, которыми вооружена армия Армении, в полной мере проявили свою «эффективность» в ходе 44-дневной Карабахской войны и в последующих пограничных боях. Уточним, что в период Второй Карабахской войны армия Азербайджана уничтожила израильскими дронами-камикадзе Harop и турецкими ударными БПЛА Bayraktar не менее двух комплексов С-300ПМУ-1 и около пятидесяти других советских систем, включая «Тор-М1» и «Оса». Другими словами, планы Афин по «модернизации» противовоздушной обороны Армении на самом деле являются утилизацией морально устаревших ракетно-зенитных комплексов, произведенных еще в Советском Союзе.

Если кто и выиграет от этой сделки, то только Греция, которая частично на армянские деньги усилит свою противовоздушную оборону современными израильскими и французскими системами, да и к тому же заработает при этом солидные политические дивиденды.

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