USD 1.7000
EUR 1.7969
RUB 1.5741
Подписаться на уведомления
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Новость дня
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Первое место азербайджанских школьников в международном конкурсе космических постеров

11:14 688

В австралийском городе Перте в рамках международного конкурса космических постеров APRSAF-30 азербайджанские школьники одержали победу, став лучшими среди участников из 14 стран.

Результаты конкурса были объявлены в ходе 30-й сессии Форума космических агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (APRSAF), которая проходила с 26 по 29 ноября при совместной организации Австралийского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.

Международный конкурс космических постеров ежегодно объединяет более 4 000 учеников 5–9-х классов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ассоциированных стран-партнеров. Конкурс проходит в три этапа.

Национальный этап конкурса APRSAF-30 в этом году был организован Космической академией при Азеркосмосе при поддержке Агентства по дошкольному и общему образованию и Института образования Азербайджанской Республики. В рамках национального этапа 25 школьников из общеобразовательных учреждений представили свои рисунки на тему «Космическое путешествие». По результатам конкурса трое школьников стали победителями национального этапа и получили право представлять Азербайджан на международной арене в Австралии.

В международном этапе конкурса приняли участие 1 712 школьников, которые представили 1 462 работы. Представители Азербайджана оказались среди 33 финалистов и завоевали три из пяти высших наград конкурса:

Кевсер Курбан – награда за лучший постер года.

Эсма Гасанзаде – специальная награда за постер.

Айхан Магеррамли – награда Австралийского космического агентства.

Достигнутая победа еще раз подчеркивает значимость выявления и поддержки талантливых школьников и развития их цифровых навыков для успешного участия Азербайджана в международных конкурсах и олимпиадах.

Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 27
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
13:03 159
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
12:20 1061
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий
11:04 2316
Разведка России «раскрыла планы» Запада: «оккупировать» Украину и ввести миротворцев
Разведка России «раскрыла планы» Запада: «оккупировать» Украину и ввести миротворцев
11:30 1705
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема
10:07 3282
Второе грузинское чудо
Второе грузинское чудо главная тема; все еще актуально
01:04 7984
Утро после столкновений: что происходит в Тбилиси
Утро после столкновений: что происходит в Тбилиси фото; видео; обновлено 10:37
10:37 20713
Украинцы сожгли российскую нефтебазу
Украинцы сожгли российскую нефтебазу добавлено видео; обновлено 10:22
10:22 9630
Запад Алеппо под контролем протурецких сил
Запад Алеппо под контролем протурецких сил ВИДЕО; обновлено 04:02
04:02 7312
Куда Вашингтону без Турции
Куда Вашингтону без Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:47 5238

ЭТО ВАЖНО

Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 27
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
13:03 159
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
12:20 1061
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий
11:04 2316
Разведка России «раскрыла планы» Запада: «оккупировать» Украину и ввести миротворцев
Разведка России «раскрыла планы» Запада: «оккупировать» Украину и ввести миротворцев
11:30 1705
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема
10:07 3282
Второе грузинское чудо
Второе грузинское чудо главная тема; все еще актуально
01:04 7984
Утро после столкновений: что происходит в Тбилиси
Утро после столкновений: что происходит в Тбилиси фото; видео; обновлено 10:37
10:37 20713
Украинцы сожгли российскую нефтебазу
Украинцы сожгли российскую нефтебазу добавлено видео; обновлено 10:22
10:22 9630
Запад Алеппо под контролем протурецких сил
Запад Алеппо под контролем протурецких сил ВИДЕО; обновлено 04:02
04:02 7312
Куда Вашингтону без Турции
Куда Вашингтону без Турции наша корреспонденция; все еще актуально
00:47 5238
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться