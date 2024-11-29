Первое место азербайджанских школьников в международном конкурсе космических постеров
В австралийском городе Перте в рамках международного конкурса космических постеров APRSAF-30 азербайджанские школьники одержали победу, став лучшими среди участников из 14 стран.
Результаты конкурса были объявлены в ходе 30-й сессии Форума космических агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (APRSAF), которая проходила с 26 по 29 ноября при совместной организации Австралийского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.
Международный конкурс космических постеров ежегодно объединяет более 4 000 учеников 5–9-х классов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ассоциированных стран-партнеров. Конкурс проходит в три этапа.
Национальный этап конкурса APRSAF-30 в этом году был организован Космической академией при Азеркосмосе при поддержке Агентства по дошкольному и общему образованию и Института образования Азербайджанской Республики. В рамках национального этапа 25 школьников из общеобразовательных учреждений представили свои рисунки на тему «Космическое путешествие». По результатам конкурса трое школьников стали победителями национального этапа и получили право представлять Азербайджан на международной арене в Австралии.
В международном этапе конкурса приняли участие 1 712 школьников, которые представили 1 462 работы. Представители Азербайджана оказались среди 33 финалистов и завоевали три из пяти высших наград конкурса:
Кевсер Курбан – награда за лучший постер года.
Эсма Гасанзаде – специальная награда за постер.
Айхан Магеррамли – награда Австралийского космического агентства.
Достигнутая победа еще раз подчеркивает значимость выявления и поддержки талантливых школьников и развития их цифровых навыков для успешного участия Азербайджана в международных конкурсах и олимпиадах.