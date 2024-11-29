Разведка России «раскрыла планы» Запада: «оккупировать» Украину и ввести миротворцев

По ее данным, для этого в стране развернут миротворческий контингент.

Согласно пресс-релизу СВР, Украину «распределят» между рядом стран: черноморское побережье отойдет Румынии, западные области — Польше, центр и восток страны — Германии, северные области и столичный регион — Великобритании. Всего якобы планируется ввести в Украину 100 тыс. миротворцев.

По данным СВР, НАТО намерена «заморозить» конфликт на фоне «очевидного отсутствия перспектив нанесения стратегического поражения России». Также спецслужба полагает, что во время приостановки боевых действий не менее 1 млн мобилизованных украинцев пройдут обучение в учебно-тренировочных центрах альянса в Украине.

«Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша. Натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев», — говорится в сообщении СВР.

Также НАТО рассчитывает за это время восстановить военно-промышленный комплекс Украины, утверждают в ведомстве. «Ведется активная работа с западными военно-промышленными компаниями, в том числе немецкой Rheinmetall, от которых требуют не только инвестиций, но и направления на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования», — говорится в сообщении пресс-бюро.

«Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования — ответ очевиден», — заключили в СВР.