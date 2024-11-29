Истребители Южной Кореи против военных самолетов России и Китая

Военные самолеты России и Китая без предварительного оповещения зашли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. В ответ южнокорейские военные подняли истребители, сообщает «Рёнхап».

Инцидент произошел сегодня, 29 ноября, над Восточным морем и водами у южного побережья. В зону ПВО вошли 11 самолетов — шесть российских и пять китайских. Нарушения воздушного пространства Южной Кореи не зафиксировано, уточнили в Комитете начальников штабов (JCS).

Агентство пишет, что зона ПВО территориально не является воздушным пространством, но она обозначена, чтобы иностранные самолеты могли идентифицировать себя с целью предотвращения случайных столкновений. В JCS добавили, что обнаружили самолеты еще до того, как они вошли в зону опознавания.

Россия считает, что опознавательная зона ПВО установлена Южной Кореей в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других стран.