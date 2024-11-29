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109-летнюю старушку нашли мертвой в закрытой квартире в Баку

11:55 1502

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на проспекте Азадлыг в Баку гражданка оказалась в беспомощном состоянии за закрытой дверью квартиры.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в связи с полученной информацией по указанному адресу прибыли спасатели Бакинского регионального центра МЧС. Дверь квартиры на 3-м этаже девятиэтажного жилого дома была вскрыта спасателями. В квартире было обнаружено тело Ахмедовой Нубар Маил гызы (1915 г.р.).

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