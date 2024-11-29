Последняя надежда Асада: Кремль

Башар Асад прибыл в Москву. Готовится его экстренная встреча с президентом Владимиром Путиным. Асада припекло, и он рванул в Москву, даже не дожидаясь возвращения Путина из Астаны. Логичнее, конечно, было бы ему срочно лететь в Тегеран, но в Дамаске прекрасно понимают, что иранцы вряд ли смогут оказать ему экстренную помощь, только отправить подразделения КСИР в страну. А это выглядит маловероятным.

На «Хезболлу», которая под руководством КСИР и контролировала Алеппо, да и весь север и восток Сирии, у Дамаска надежд тоже мало. Люди-то у нее для Сирии еще есть, но вот все командные цепочки, логистика снабжения и в значительной мере советнический аппарат КСИР разгромлены. Так, вчера под Алеппо погиб бригадный генерал Корпуса стражей Киюмарс Пурхашеми, отвечавший за аллепское направление. А тем временем сирийские оппозиционные группировки уже официально объявляют об освобождении всей западной части провинции Алеппо. За 48 часов режим Асада потерял более 50 населенных пунктов и 15 военных блокпостов. В ходе наступления захвачено огромное количество военной техники армии сирийского режима, включая по меньшей мере десяток танков Т-55 и Т-72, несколько 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», несколько БМП и РСЗО ГРАД, а также большое количество буксируемых артиллерийских установок. Более того, поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА) накапливает тяжелую бронетехнику и бойцов к северу от Тель-Рифаата, готовясь очистить город от поддерживаемой США террористической организации РПК, и тем самым, по сути, открывает второй фронт против сил Асада. А ведь есть еще и 2-3 тысячи боевиков ИГИЛ в Сирийской пустыне, которые в основном состоят из бойцов бывшего элитного подразделения Халифата «Джейш аль-Осра». Прекрасно вооруженные и экипированные, максимально подготовленные под партизанскую войну в пустыне. И которое, в чем нет сомнения, в стороне от происходящих ныне событий не останутся и тоже будут наносить удары по правительственным войскам и их союзникам.

Откровенно говоря, я не думаю, что у нынешнего наступления оппозиции существует план похода на Дамаск и захвата всей Сирии. Вероятнее всего, их план-минимум - удержать уже захваченные территории, создавая постоянную угрозу обстрелов Алеппо. А план-максимум - захватить сам город Алеппо и вернуться к позициям 2016 года, когда их оттуда выбили. Причем утрата Алеппо будет означать обрушение всей конструкции иранской «Оси сопротивления» вдоль русла Евфрата. Но с учетом операции протурецкой Сирийской национальной армии и действий «Джейш аль-Осра» весьма вероятно, что обстановка в Сирии может откатиться на уровень 2012-13 годов, когда Асад и иранские прокси контролировали только районы вокруг Дамаска да ключевые пункты в некоторых провинциях, лояльных правящему клану, а их противники наступали сразу на нескольких фронтах. Потому и рывок Асада в Москву вполне объясним - ну хоть чем-то помогите, причем срочно и неотложно. Что ставит Кремль в весьма сложное положение, потому что уже сейчас ему приходится перераспределять ресурсы между тремя фронтами – украинским, сирийским и африканским. В Украине Кремль откровенно увяз. И несмотря на победные реляции, его успехи там носят тактический характер «побед в боях за избушку лесника». Причем даже эти победы достигаются максимальным напряжением сил как истощающейся армии, так и российской экономики, которая, несмотря на солидный запас прочности, все отчетливее начинает трещать по швам.