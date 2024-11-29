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Азербайджанские военные «уничтожили позиции и объекты противника»

фото; видео
12:29 615

Согласно плану подготовки на 2024 год, в N-ской воинской части проведены тактико-специальные учения с участием различных подразделений. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Подразделения, выведенные в районы проведения учений по сигналу тревоги, после получения уточненных задач выполнили действия по их приведению в различные степени боевой готовности.

Боевые позиции и стратегические объекты условного противника были уничтожены точным огнем из артиллерийских установок различного калибра. Также с целью предотвращения диверсии противника были выполнены боевые задачи в горно-лесистой местности со сложным рельефом.

«Подразделения продемонстрировали высокий профессионализм в ходе тактико-специальных учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военнослужащих», - сказали в Минобороны Азербайджана.

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