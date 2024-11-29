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В Баку начался фестиваль украинских фильмов

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12:34 384

В рамках проекта «Новые горизонты украинской культуры» с 28 ноября по 1 декабря 2024 года в Баку проходят Дни украинских фильмов. Как передает haqqin.az, организатором фестиваля является посольство Украины в Азербайджане совместно с Украинским Центром в Баку. Азербайджанским зрителям будет представлена коллекция лучших украинских фильмов, раскрывающих уникальность истории, культурное богатство и актуальные проблемы современной Украины.

Фильмы будут демонстрироваться в Landmark Cinema, ул. Низами, 90А.

На церемонии открытия Дней украинского кино выступили посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, руководитель Украинского культурного центра в Баку Ольга Гусева, известный актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Бороденюк и др. На встрече состоялась церемония награждения актера Новруза Пашаева, родившегося в Баку и являющегося гражданином Азербайджана. Ему была присуждена престижная украинская национальная кинопремия «Золота Дзига» в номинации «Лучшая мужская роль». Эту награду актер получил за выдающуюся роль в фильме режиссера Филиппа Сотниченко «Ля Палисиада», которая будет представлять Украину на Оскаре-2025. Фильм представит страну в категории «Лучший международный полнометражный фильм».

Участников торжественного открытия фестиваля приветствовала онлайн народная артистка Украины Раиса Недашковская, сыгравшая главную героиню Мехрибан в азербайджанском фильме «Телефонистка» (азерб. Telefonçu qız), снятый по одноименной повести писателя и кинорежиссера Гасана Сеидбейли в 1962 году.

Выступивший посол Юрий Гусев сказал, что данный фестиваль является символом культурного сотрудничества Украины и Азербайджана. Даже в тяжелых условиях войны украинское кино продолжает творческую жизнь. Демонстрация первого фильма на фестивале под названием «Домой» несет в себе глубокое символическое значение - возвращение Крыма в Украину. Очень примечательный факт, что один из режиссеров этого фильма - азербайджанец Новруз Пашаев. В рамках проекта «Новые горизонты украинской культуры» также планируется проведение Дней литературы Украины в Азербайджане. «Мы считаем очень важным, несмотря на войну в Украине, продолжать развивать межкультурные связи. Недавно в Украине прошли дни культуры Азербайджана. Мы благодарны азербайджанскому народу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказал он.

Глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Бороденюк в интервью haqqin.az cказал, что представленные на фестивале фильмы, в частности, «Ля Палиcиада», в котором Новруз Пашаев сыграл главную роль, «Довбуш», «Домой» были с успехом продемонстрированы на фестивалях в Каннах, Сараево, Вильнюсе, Стамбуле и др. Премьера фильма «Домой» состоялась на Роттердамском кинофестивале и получила высокую оценку жюри.

«Посыл этих фильмов заключается в том, что в условиях войны за свободу и независимость Украины кинокамера становится мощнейшим оружием, посредством которого можно донести до мира наши стремления и переживания. Мы показываем миру, что Украина - часть цивилизованного мира и достойна быть свободной суверенной страной», - сказал он.

Участники встречи отметили, что Дни украинского кино – это уникальная возможность открыть для себя искусство украинского кино и его вдохновляющие истории. Вход на все кинопоказы бесплатный.

Каждый вечер зрители смогут насладиться двумя великолепными фильмами, которые подарят кинозрителям невероятные впечатления.

В первый день фестиваля были продемонстрированы фильмы «Домой» и «Добуш».

29 ноября будет показ фильмов Сумасшедший (18:00 – 20:00)

Эгрегор (20:10 – 22:00)

30 ноября - Дом «Слово». Бесконечный роман (18:00 – 20:00)

«Победа» и Берлин (20:10 – 21:55)

1 декабря - Мавка. Лесная песня (18:00 – 19:40)

Шедрик (19:50 – 22:00).

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