Госслужба провела мероприятие для молодежи в Нефтчале

По инициативе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу при поддержке Исполнительной власти Нефтчалинского района в Олимпийском комплексе города Нефтчалы состоялось мероприятие для молодежи.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во встрече, проведенной на тему «Патриотичная молодежь Азербайджана — здоровая молодежь, здоровое будущее», приняли участие глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Миргасан Сеидов, участники Отечественной войны, руководители правоохранительных органов района, школьники и другие представители.

Выступая на мероприятии, начальник отдела допризывной подготовки Службы подполковник Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи во время Отечественной войны, подчеркнул, что одной из главных задач является поддержание высокого уровня физического и психологического состояния призывников. Также он предоставил информацию о мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодежи, а также на предотвращение вредных привычек, опасных для их жизни.

Следует отметить, что аналогичные мероприятия были организованы в текущем году в ряде районов страны, и планируется их проведение в ближайшие месяцы.