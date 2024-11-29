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В Сербии готовят бомбоубежища

на случай ядерной войны
12:45 252

Сербия должна укрепить свою армию и подготовить бомбоубежища из-за возможного риска ядерной войны, заявил глава государства Александар Вучич телеканалу TV Pink.

«Мы на данный момент совершенно не готовы, у нас в убежищах 257 тысяч мест. Нам необходимо восстановить инфраструктуру, чтобы разместить 1,5 миллиона человек, которых смогут принять убежища», — сказал Вучич.

По его словам, Белград в 2011–2012 годах прекратил выделять деньги из бюджета для улучшения состояния бомбоубежищ. «С тех пор они оказались в плохом состоянии, а мы до этой ситуации даже не думали, что тоже является ошибкой. Сейчас мы должны системно это исправлять», — отметил глава государства.

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