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Немецкие националисты выбирают Россию

12:53 289

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в своем финальном проекте предвыборной программы выступает за возобновление торговых отношений с Россией, сообщило издание Spiegel со ссылкой на документ.

«Россия фигурирует в нем как поставщик дешевого газа, торговля с которым должна возобновиться. Украина должна строить свое будущее как нейтральное государство вне ЕС и НАТО», - пишет журнал.

Как отмечает Spiegel, война в Украине в документе не упоминается.

Проект предвыборной программы будет обсуждаться и приниматься на партийном съезде АдГ в январе.

По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, Альтернативу для Германии на выборах готовы поддержать 18% избирателей, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 32%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 15%, «Зеленых» - 12%, «Левых» и «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» - по 4%.

Германия в начале ноября столкнулась с серьезным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

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