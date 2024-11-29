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Посол ЕС призвал грузин выбрать свое будущее

12:58 165

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский назвал «душераздирающим» решение официального Тбилиси заморозить диалог о вступлении в ЕС.

«Мы услышали заявление (премьер-министра Грузии Ираклия) Кобахидзе о том, что Грузия не заинтересована идти по пути интеграции в Евросоюз в ближайшие четыре года. Конечно, это крайне печально… Лично для меня это действительно душераздирающе», – сказал Герчинский.

Герчинский обратился к грузинскому народу, сказав, что он должен сам решить, какой хочет видеть свою страну.

«Мы поддерживаем грузинский народ, мы будем ждать вас. Это ваша страна, вы должны решить, где вы хотите, чтобы она была», — отметил он.

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