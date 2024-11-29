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Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе

13:03 179

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил поздравительное послание Ираклию Кобахидзе по случаю его переутверждения на пост премьер-министра Грузии и формирования нового правительства.

Как сообщили в Кабинете Министров, в послании выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Грузией, которая является дружественной страной и надежным партнером.

Подчеркнуто эффективное сотрудничество двух стран, связанных друг с другом глубокими историческими узами, в сферах, представляющих взаимный интерес, как в двустороннем, так и в многостороннем порядке.

Отмечено, что Азербайджан и впредь полон решимости расширять связи и стратегическое партнерство с Грузией, основанное на дружбе, взаимном доверии и поддержке.

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