Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Общеобразовательной школе №4 в Мингячевире присвоено имя Национального героя Азербайджана Натика Гасымова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, Министерство науки и образования и Исполнительная власть города Мингячевира должны решить вопросы, вытекающие из данного документа.
Постановление принято в целях увековечения памяти Натика Гасымова, которому распоряжением президента Азербайджана №175 от 25 июня 2024 года присвоено звание Национального героя Азербайджана.