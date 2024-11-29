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Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова

13:08 735

Общеобразовательной школе №4 в Мингячевире присвоено имя Национального героя Азербайджана Натика Гасымова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Министерство науки и образования и Исполнительная власть города Мингячевира должны решить вопросы, вытекающие из данного документа.

Постановление принято в целях увековечения памяти Натика Гасымова, которому распоряжением президента Азербайджана №175 от 25 июня 2024 года присвоено звание Национального героя Азербайджана.

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