USD 1.7000
EUR 1.7969
RUB 1.5741
Подписаться на уведомления
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Новость дня
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Макрон позвонил Нетаньяху, помирился и пообещал не арестовывать

13:12 1040

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился не исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на роль в соглашении о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

По информации издания, вскоре после выдачи ордера президент Франции созвонился с Нетаньяху и заявил, что Париж «обязан уважать МУС и сотрудничать с ним в полной мере». При этом Макрон добавил, по словам собеседника журнала, что положения МУС «предусматривают (случаи) иммунитета» от ордеров на арест суда.

В связи с этим стороны обсудили ситуацию вокруг перемирия в Ливане. Они договорились, что Париж получит «важную роль в комитете по наблюдению за выполнением» резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, регулирующей ситуацию на границе Израиля и Ливана.

Именно в ходе этого телефонного разговора «были разрешены последние разногласия» между Францией и Израилем, подчеркивает журнал. «(Предоставление Нетаньяху иммунитета) стало ценой за то, чтобы Франция сыграла свою роль в соглашении по Ливану», — сказал израильский источник издания.

Ранее МИД Франции заявил, что Нетаньяху не будет задержан на французской территории, несмотря на ордер МУС. В заявлении говорилось, что, согласно французскому праву, Нетаньяху и другие министры обладают иммунитетом, что будет учтено в случае обращения МУС с требованием о его аресте и выдаче.

21 ноября МУС сообщил, что выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. 

Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России заявил Оверчук
14:48 261
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
14:16 1241
Сирийская оппозиция готовится к штурму Алеппо
Сирийская оппозиция готовится к штурму Алеппо ВИДЕО; обновлено 13:41
13:41 9004
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 23825
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 736
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
13:03 1205
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
12:20 2363
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий
11:04 3350
Разведка России «раскрыла планы» Запада: «оккупировать» Украину и ввести миротворцев
Разведка России «раскрыла планы» Запада: «оккупировать» Украину и ввести миротворцев
11:30 2655
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема
10:07 4288
Второе грузинское чудо
Второе грузинское чудо главная тема; все еще актуально
01:04 8493

ЭТО ВАЖНО

Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России заявил Оверчук
14:48 261
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
14:16 1241
Сирийская оппозиция готовится к штурму Алеппо
Сирийская оппозиция готовится к штурму Алеппо ВИДЕО; обновлено 13:41
13:41 9004
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 23825
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 736
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
13:03 1205
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
12:20 2363
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий
11:04 3350
Разведка России «раскрыла планы» Запада: «оккупировать» Украину и ввести миротворцев
Разведка России «раскрыла планы» Запада: «оккупировать» Украину и ввести миротворцев
11:30 2655
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема
10:07 4288
Второе грузинское чудо
Второе грузинское чудо главная тема; все еще актуально
01:04 8493
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться