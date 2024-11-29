Мероприятие Technofusion и MUK: «Oracle Exadata – ценность и преимущества»

Компания Technofusion, лидер в сфере предоставления инновационных IT-решений, совместно с группой компаний MUK организовали бизнес-завтрак на тему «Oracle Exadata – ценность и преимущества». Мероприятие собрало более 20 представителей из ведущих финансовых организаций Азербайджана, включая банки, страховые компании, а также государственные финансовые структуры.

Основной темой обсуждения стал мощный инструмент для обработки данных и повышения производительности – Oracle Exadata. Эксперты представили, как эта платформа помогает организациям эффективно решать задачи по хранению данных, обработке транзакций и аналитике с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

Особое внимание на мероприятии было уделено выступлению представителя OAO Xalq Bank, одного из ведущих банков страны, который поделился реальным опытом работы с платформой Oracle Exadata. Спикер отметил, что с помощью этой технологии банк смог значительно ускорить процессы обработки данных, получения отчетности и резервного копирования, что улучшило качество обслуживания клиентов. Кроме этого, внедрение Oracle Exadata позволило более эффективно использовать İT-ресурсы и оптимизировать İT-инфраструктуру.

Участники мероприятия также обсудили, как Oracle Exadata позволяет объединить различные рабочие нагрузки в единую систему, что упрощает управление, повышает масштабируемость и снижает затраты.

Важным моментом стал также анонс нового поколения платформы Exadata X10M, которое было выпущено в 2024 году. Новая версия платформы, оснащенная процессорами AMD EPYC четвертого поколения, значительно увеличивает производительность и предлагает более высокую плотность вычислений и хранения.

Мероприятие прошло в деловой, но при этом дружеской атмосфере, и участники активно обменивались множеством идей и опытом. В завершение встречи участники получили ответы на актуальные вопросы по внедрению Oracle Exadata в их организациях.