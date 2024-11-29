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Мероприятие Technofusion и MUK: «Oracle Exadata – ценность и преимущества»

ФОТО
13:26 391

Компания Technofusion, лидер в сфере предоставления инновационных IT-решений, совместно с группой компаний MUK организовали бизнес-завтрак на тему «Oracle Exadata – ценность и преимущества». Мероприятие собрало более 20 представителей из ведущих финансовых организаций Азербайджана, включая банки, страховые компании, а также государственные финансовые структуры.

Основной темой обсуждения стал мощный инструмент для обработки данных и повышения производительности – Oracle Exadata. Эксперты представили, как эта платформа помогает организациям эффективно решать задачи по хранению данных, обработке транзакций и аналитике с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения.

Особое внимание на мероприятии было уделено выступлению представителя OAO Xalq Bank, одного из ведущих банков страны, который поделился реальным опытом работы с платформой Oracle Exadata. Спикер отметил, что с помощью этой технологии банк смог значительно ускорить процессы обработки данных, получения отчетности и резервного копирования, что улучшило качество обслуживания клиентов. Кроме этого, внедрение Oracle Exadata позволило более эффективно использовать İT-ресурсы и оптимизировать İT-инфраструктуру.

Участники мероприятия также обсудили, как Oracle Exadata позволяет объединить различные рабочие нагрузки в единую систему, что упрощает управление, повышает масштабируемость и снижает затраты. 

Важным моментом стал также анонс нового поколения платформы Exadata X10M, которое было выпущено в 2024 году. Новая версия платформы, оснащенная процессорами AMD EPYC четвертого поколения, значительно увеличивает производительность и предлагает более высокую плотность вычислений и хранения.

Мероприятие прошло в деловой, но при этом дружеской атмосфере, и участники активно обменивались множеством идей и опытом. В завершение встречи участники получили ответы на актуальные вопросы по внедрению Oracle Exadata в их организациях.

О компании Technofusion

С момента основания в 2016 году компания Technofusion предлагает клиентам IТ-решения, которые оптимизируют рабочие процессы, повышают рентабельность и обеспечивают конкурентное преимущество на рынке.

Благодаря партнерству с такими мировыми гигантами, как Oracle, Dell, Cisco, Palo Alto и другими, Technofusion предоставляет передовые цифровые решения, соответствующие новым вызовам современного бизнеса. 

Technofusion является экспертом в области кибербезопасности, гарантирующим полную защиту вашего бизнеса и предотвращая кибератаки еще до того, как они успеют навредить вашему успеху.

О группе компаний MUK

Группа компаний MUK является крупным дистрибьютором IT-решений и оборудования, работая в странах Южного Кавказа, Центральной Азии и Европы. МUK предлагает комплексные решения от ведущих мировых производителей в области информационных технологий.

C 2016 года на территории Азербайджана также успешно функционирует Учебный центр МУК, предоставляющий своим клиентам комфортные условия для обучения, практику на качественном оборудовании и авторизацию от вендоров.

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