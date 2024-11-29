Азербайджан примкнет к управлению Газой?

После более чем года трансграничных столкновений и двух месяцев прямой войны между Армией обороны Израиля и вооруженными формированиями ливанской «Хезболлы» заключено соглашение о прекращении огня сроком на 60 дней. Известно, что ключевая роль в достижении режима прекращения огня принадлежит США и Франции. Как сообщают информационные источники, прекращение боев уже приветствовали власти Ливана, а также администрация Палестинской автономии. Примечательно, что официальный Тегеран пока молчит. Об условиях прекращения войны Израиля с «Хезболлой» haqqin.az побеседовал с израильским военным историком Яковом Фальковым - научным сотрудником Международного института по борьбе с терроризмом при Герцлийском междисциплинарном центре (IDC) и преподавателем Тель-Авивского университета.

- В 2006 году ООН приняла известную резолюцию 1701, которая положила конец Второй ливанской войне между Израилем и «Хезболлой». Но, как оказалось, перемирие это было всего лишь длительным прологом к Третьей ливанской войне, разразившейся осенью 2024 года. На ваш взгляд, что именно побудило Израиль пойти на перемирие с «Хезболлой», инициированное США и Францией? - Входя на территорию Ливана, Армия обороны Израиля ставила перед собой цель как можно быстрее уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы». Но, как это часто бывает, «побыстрее» не получилось, хотя и ЦАХАЛ, признаем, достиг многого. Конечно, цель тотального разоружения «Хезболлы» изначально относилась к категории невыполнимых миссий. Потому, что это очень большая организационная структура, поддерживаемая Ираном и опирающаяся на широкую общественную поддержку шиитского населения не только Ливана, но также Сирии и Ирака, где у «Хезболлы» очень много сторонников. Другими словами, полностью ликвидировать «Хезболлу» невозможно. А потому армия Израиля сделала то, что и должна была – нанесла шиитской милиции максимальный урон. До операции ЦАХАЛ «Хезболла» представляла собой внушительную военизированную структуру с мощным управлением, значительным арсеналом вооружений, включавшим 150 тысяч ракет и десятки тысяч беспилотников, и многочисленные форпосты на израильской границе, с которых север Израиля подвергался систематическим обстрелам. Все эти годы «Хезболла» была перманентной угрозой безопасности Израиля, и теперь эта угроза в значительной степени ослабла. Сегодня можно однозначно утверждать, что в ходе боевых действий ЦАХАЛу удалось достичь даже большего, чем в 2006-м. По сравнению с нынешней войной итоги Второй ливанской были куда скромнее. Израильской армии удалось ликвидировать лидеров «Хезболлы», уничтожить военный арсенал этой организации, подземные заводы по производству ракет и другого оружия, а также основательно подорвать морально-психологический дух боевиков. Что, в свою очередь, дало Израилю возможность продвинуться и на дипломатическом треке. Непосредственно на ваш вопрос отвечу коротко: ЦАХАЛ, безусловно, мог и дальше пропалывать и сжигать разрозненные остатки «Хезболлы». Но Нетаньяху принял правильное решение и остановил боевые действия. И в самом деле, зачем рисковать жизнями наших солдат, если есть возможность добиться поставленных целей дипломатическими методами?

- Одной из целей операции в Ливане было обеспечение безопасности севера Израиля, чтобы его жители смогли вернуться в свои дома. После того как было достигнуто перемирие, что будет происходить на граничащем с Израилем юге Ливана? - Предполагается, что туда зайдет регулярная армия Ливана при поддержке миротворческих сил ООН. В то же время ни для кого не является секретом слабость ливанской армии. Более того, мы прекрасно знаем, как сильно и «по-ирански» шиитизировано население юга Ливана. На протяжении десятилетий иранцы интенсивно формировали здесь свои прокси, ополченцев, люто ненавидящих Израиль... - Но ведь ливанская армия не только слаба, но и малочисленна. Не говоря уже о том, что в ее рядах немало представителей радикальных шиитов, ассоциирующих себя с «Хезболлой». Как же ей удастся предотвратить условно Четвертую ливанскую войну? - К сожалению, другой ливанской армии нет, и это единственное, что на сегодняшний день есть у легитимного правительства в Бейруте. Поэтому в Израиле пришли к выводу, что меньшее из зол – это вариант дислокации на юге страны армии Ливана при поддержке уже находящихся здесь сил ООН. - Макрон и Байден заявили, что обеспечат «полную реализацию и соблюдение соглашения» и, в частности, заверили, что защитят Израиль от угроз «Хезболлы». Что это означает? - Пока непонятно, готовы ли Франция и США послать на юг Ливана военных посредников. Дело в том, что у французов психологическая травма от терактов, совершенных в Ливане против их миротворцев в 1980-е годы. Примерно то же самое испытывают и американцы, потерявшие в результате терактов все той же «Хезболлы» сотни своих солдат и офицеров. Этим летом я был во Франции, общался там с бывшим моряком, который своими руками разгребал завалы взорванного шиитами в Бейруте посольства Франции. Он рассказывал, как извлекал из-под завалов тела своих друзей. То есть французы все это помнят, и их участие в миротворческой миссии, как и американцев, пока под вопросом. На данный момент безопасность и мир на границе с Израилем будут обеспечивать «голубые каски» ООН вместе с армией Ливана, с которой у ЦАХАЛ существует отработанный формат отношений.

- Впервые об этом слышу! - Да, эта информация особо не афишируется, но в реальности представители армий Израиля и Ливана регулярно встречаются при посредничестве представителей ООН. Как правило, контакты происходят на границе двух стран между ливанским городом Накура и израильским Роша-ха-Никра. Будем надеяться, что на уже созданной платформе будут выработаны какие-то механизмы, которые позволят деэскалировать ситуацию, решать спорные вопросы и пр. В то же время на юге Ливана расположено немало населенных пунктов, в которых проживает шиитское население, в большинстве своем поддерживающее «Хезболлу». Постепенно они будут возвращаться в свои дома, то есть de facto «Хезболла», как и раньше, будет присутствовать на границе с Израилем. Явно или тайно они будут пытаться как-то помешать ливанской армии выполнять условия договора с Израилем и с международным сообществом. Поэтому ситуация с безопасностью на севере Израиля по-прежнему остается сложной. - Что после перемирия в Ливане будет происходить в секторе Газа? - Хороший вопрос! Действительно, сейчас у Израиля высвобождаются руки, чтобы, в первую очередь, наконец-то решить жуткую трагедию с нашими заложниками, которых там более ста человек, в том числе двое детей. Сейчас неизвестно, сколько из них живы. Так что первоочередной задачей в Газе является освобождение наших заложников. В Газе ЦАХАЛ проводит также различные инфраструктурные работы, их цель - обеспечить в дальнейшем лучший контроль над тем, что происходит внутри сектора. Главная установка армии — максимально ослабить все, что осталось от ХАМАС, и ни в коем случае не давать террористам возможности восстановить военный и структурный потенциал. Пока нет ни одной страны, которая была бы, как это было в Ливане, готова войти в Газу, чтобы на месте отвечать за действенный и эффективный контроль. Поэтому ЦАХАЛ останется в секторе и после тщательных проверок будет пропускать в Газу различные международные организации, чтобы те могли производить передачу денег и продовольствия для гражданского населения. - А что будет с БАПОР (UNRWA, Ближневосточное агентство ООН для оказания помощи палестинским беженцам - ред.)? - БАПОР оказался откровенно антиизраильской организацией, работать с которой в Израиле никто больше не будет. Наши военные обнаружили под штаб-квартирой БАПОР тоннель ХАМАС. Электрическая инфраструктура этой подземной базы была соединена с их штаб-квартирой. Можете не сомневаться: мирные жители Газы получат все необходимое продовольствие, медицинское обслуживание, гуманитарную помощь, но только не от БАПОР. Насколько я знаю, о готовности оказать помощь палестинцам изъявили желание международные частные компании и различные благотворительные организации в странах исламского мира. Понятно, что два миллиона жителей сектора Газа должны жить в более или менее нормальных условиях. Но война с ХАМАС будет продолжена.

- Но если не ХАМАС, то кто будет управлять Газой? - Из моих разговоров, в том числе с представителями Азербайджана, я пришел к выводу, что есть определенные подвижки по вопросу формирования международной администрации из представителей и вменяемых игроков исламского мира. Мои собеседники в Азербайджане говорили, что если будет сформировано международное управление Газой, если туда придут египтяне, саудовцы и найдутся те, кто возьмет на себя основную функцию администрирования в Газе, то не исключено, что к этому процессу примкнут и дружественные Израилю страны. Такие, например, как Азербайджан, Казахстан, другие мусульманские государства. Впрочем, все это в достаточно отдаленной перспективе. А в ближайшее время в Газе, прежде всего, необходимо окончательно ликвидировать ХАМАС. Сделать это будет проще, чем в противостоянии с «Хезболлой». На данный момент общая установка сводится к тому, чтобы лишить ХАМАС социальной опоры, контроля над гуманитарными поставками и финансовыми потоками, которые ее лидеры полностью прибрали к рукам. Не секрет, что на протяжении длительного периода времени ХАМАС цинично продавал в другие страны обширную, на сотни миллионов долларов, гуманитарную помощь, предназначенную для населения сектора. В Израиле надеются, что военным путем можно будет заставить террористов убраться из Газы. Скорее всего, военная операция в секторе будет продолжена и в 2025 году. С другой стороны, если в ближайшее время возобновится процесс нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией и Эр-Риад изъявит готовность стать по отношению к сектору Газа таким же международным гарантом, как США с Францией в Ливане, то тогда можно будет впустить в сектор других вменяемых игроков. - То есть сектор Газа будет передан под международное управление? - По всей видимости. Правда, в Израиле на сей счет есть разные мнения. Есть горячие головы, призывающие заселить Газу еврейскими поселениями, покончив тем самым с угрозой терроризма раз и навсегда. Есть также предложение провести в Газе выборы и сформировать новую администрацию сектора из числа мухтаров – старейшин, людей, пользующихся авторитетом. Предложение, к слову, вполне реалистичное. Тем более что местная элита столетиями управляет своими кланами, так что по факту эта система уже работает. Однако окончательного решения о том, кто именно возьмет на себя функции административного управления сектором Газа, пока нет.

- Президент Байден заявил, что в ближайшие дни США и Израиль вместе с посредниками в лице Турции, Египта и Катара попробуют добиться перемирия в секторе Газа. Но у Израиля крайне непростые отношения с Турцией, а Катар, как известно, от посредничества с ХАМАС самоустранился… - На самом деле, между Турцией и Египтом имеет место быть достаточно упорная конкуренция за лидерство на Ближнем Востоке. Негативные отношения Иерусалима с Катаром сложились не по вине Израиля. Хочу отметить, что власти в Дохе вели себя, мягко выражаясь, двояко, предприняв против Израиля за политическими кулисами немало отвратительных каверз. Что же касается Анкары, то израильско-турецкие отношения вовсе не так плохи, как это может показаться. Прежде всего, благодаря руководству Азербайджана. Поскольку у Израиля с вашей замечательной страной сложились хорошие и добрые отношения, Баку успешно и стабильно выполняет миссию своеобразного модератора в израильско-турецких контактах. Которые благодаря Азербайджану не ухудшились. Не говоря уже о том, что на уровне спецслужб Израиль и Турция поддерживают постоянные рабочие связи. Так, совсем недавно глава внутренней службы безопасности Израиля посетил Анкару, где провел весьма плодотворные переговоры. Лично у меня очень хорошие отношения с турецкими коллегами, ну а между турецким и еврейским народами никогда не было вопросов, зато всегда присутствовали общие интересы… - Как будут складываться отношения с Ираном? Нетаньяху сказал, что после мира с «Хезболлой» можно будет вплотную заняться проблемой иранской ядерной программы… - Пока сложно что-то предсказывать. Многое зависит от того, какую политику начнет проводить новая администрация Трампа, в какую сторону она поведет Америку. Нам остается лишь предугадывать контуры его ближневосточной, российской, южнокавказской и прочих политик. Нет также ясности в том, какой будет роль США в решении региональных вопросов. Очевидно лишь одно – большая война Трампу не нужна. Он вернулся в Белый дом на волне обещаний, что вплотную займется внутриамериканскими проблемами. А любая война в этом деле – серьезная помеха.