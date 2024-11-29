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В Баку отметили 90-летие Финансово-экономического колледжа при UNEC

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14:05 315

Отмечен 90-летний юбилей Финансово-экономического колледжа при Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC).  

Перед юбилейным мероприятием участники посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к памятнику и отдали дань уважения светлой памяти общенационального лидера.

На торжественном юбилейном мероприятии были представлены ручные работы студентов колледжа и выставлены материалы конференции, посвященные 90-летию колледжа.

Выступивший на открытии мероприятия ректор UNEC профессор Адалат Мурадов поздравил коллектив колледжа со знаменательным днем и пожелал успехов в их деятельности. Он отметил, что филиал колледжа действовал в Ходжалы до оккупации Арменией.

На юбилейном мероприятии ректор UNEC выступил с рядом предложений по совершенствованию образования в колледже: «Необходимо конкретизировать статус колледжа при UNEC. Мы высоко ценим тот факт, что Финансово-экономический колледж UNEC получил статус публичного юридического лица. Это требует скорейшего внесения точности в Устав колледжа и UNEC. Преобразование колледжей в структурную единицу университета, при котором они действуют, может привести не только к повышению заработной платы сотрудников колледжа до уровня университетской зарплаты, но и внести существенный вклад в образование колледжа за счет широкого использования потенциала университета. Как и в университетах, переход на подушевное финансирование может быть полезным.

Хотя существует механизм перевода кредитов между специальностями и учебными программами суббакалавриата и программами бакалавриата, желательно иметь единый подход к специальностям и учебным программам суббакалавриата и бакалавра.

Считаем целесообразным предоставить свободу подготовки специалистов в колледжах, действующих при университете на уровне суббакалавриата по всем специальностям, существующим в данном университете.

В последующие годы одной из приоритетных задач Финансово-экономического колледжа при UNEC является восстановление за короткое время деятельности существовавшего в Ходжалы филиала. UNEC готов реализовать пилотный проект для радикального изменения образования в колледже».

Затем выступили председатель парламентского комитета по науке и образованию профессор Анар Искендеров, председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Арзу Нагиев, заместитель директора Государственного агентства по науке и высшему образованию профессор Аминага Садыгов, они поздравили коллектив колледжа.

На мероприятии портреты выпускников колледжа Мурада Гурбанова, Мигдада Абдулалимова, Эльшана Ибрагимова, ставших шехидами в Отечественной войне, были вручены родителям.

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