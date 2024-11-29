Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США

Служба государственной безопасности Азербайджана ведет расследование по уголовному делу об участии граждан страны в преступлениях, связанных с контрабандой и совершенных в сговоре с иностранными гражданами.

Как сообщили в СГБ, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что старший помощник военного атташе Вооруженных сил Азербайджана в США полковник-лейтенант Гахраман Мамедов, вступив в сговор с другим гражданином Азербайджана Анаром Гасымовым и иностранными гражданами, участвовал в контрабанде через таможенную границу большого количества золотых слитков из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию.

По версии обвинения, Гахраман Мамедов, обладающий дипломатическим статусом, 22 ноября 2024 года прибыл из США в Турецкую Республику по предварительной договоренности с другими злоумышленниками. В тот же день Анар Гасымов, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов, передал Мамедову сумку с золотыми слитками, которая была помещена в хранилище, находящееся вне зоны таможенного контроля в Международном аэропорту Стамбула.

Мамедов использовал свои привилегии, даруемые ему дипломатическим паспортом, и незаконно провез золотые слитки через таможенную границу без их декларирования. Он был задержан правоохранительными органами Турции, направляясь на такси в один из отелей Стамбула, с целью передать золотые слитки Анару Гасымову. При осмотре сумки было обнаружено 70 килограммов золотых слитков общей стоимостью 10 220 900 манатов, которые были конфискованы.

В ходе расследования в указанном хранилище в аэропорту был обнаружен еще один пакет с 14 килограммами золотых слитков, который также не прошел через таможенную границу.

Анар Гасымов также был задержан правоохранительными органами Турции и привлечен к уголовной ответственности за участие в контрабандной деятельности.

Гахраман Мамедов обвиняется в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности Азербайджана, по статьям 12.1, 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда за пределами страны) и 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.