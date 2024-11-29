Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...

Массированный удар по объектам в Украине, о котором накануне сообщал президент РФ Владимир Путин, был ответом на атаки западными дальнобойными ракетами по территории России, и в случае повторных атак «эта практика продолжится». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование [удары по целям на территории России] этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом, и в случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ. Вот эти действия осуществлялись с нашей стороны в русле этого ответа, и эта практика, как разъяснил вчера президент России, будет продолжаться», — сказал Песков.

Российский президент накануне сообщил, что Россия в ночь на 28 ноября нанесла по объектам на Украине удар с применением 90 ракет и более 100 беспилотников. Российским военным удалось поразить 17 целей — это объекты оборонной промышленности, военные объекты и системы их обеспечения, заявил Путин.