Предохрани себя от СПИДа

Директор Республиканского центра борьбы со СПИДом Министерства здравоохранения Фамиль Мамедов в интервью разъясняет, в чем разница между понятиями ВИЧ и СПИД, как можно защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией, какова в настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Азербайджане… - ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека и характеризующееся нарастающим поражением иммунной системы. В течение болезни выделяют четыре стадии. В зависимости от этих стадий у ВИЧ-инфицированных могут наблюдаться различные клинические симптомы. Начальная стадия характеризуется такими симптомами, как общая слабость, быстрая утомляемость, увеличение лимфатических узлов, периодическое повышение температуры. На более поздних стадиях отмечают другие осложнения (грибковые поражения кожи и внутренних органов; симптомы, характерные для туберкулеза; злокачественные опухоли). Последняя стадия ВИЧ-инфекции – это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который сопровождается такими осложнениями, как туберкулез, поражение центральной нервной системы, патологии желудочно-кишечной системы, злокачественные опухоли и др.

- Как проводится лечение людей, у которых болезнь на стадии СПИДа? - Лечение людей, инфицированных ВИЧ, называется антиретровирусной терапией. Лечение проводится в Республиканском центре борьбы со СПИДом в соответствии с новейшими рекомендациями Всемирной организации здравоохранения на основе современных схем лечения. Обеспечение пациентов АРВ-препаратами осуществляется за счет средств государственного бюджета и конфиденциально. После подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции инфицированного берут на диспансерный учет и привлекают к антиретровирусной терапии. Пациентов консультируют врачи-инфекционисты и психологи. У специалистов центра к каждому пациенту индивидуальный подход: учитываются возраст, вес, результаты обследования, осложнения, сопутствующие заболевания и на основе этого назначается схема лечения. Специалисты подробно информируют пациентов о порядке приема лекарств, приверженности к лечению, осложнениях интермиттирующего (периодический, прерывистый) режима лечения, важности контрольных обследований. В Республиканском центре борьбы со СПИДом лечение ВИЧ-инфицированных лиц может осуществляться в амбулаторных и стационарных условиях. При выявлении у пациента сопутствующих заболеваний пациенты продолжают стационарное лечение с целью специализированной диагностики этих осложнений и купирования побочных эффектов, наблюдавшихся на фоне АРВ-терапии. При выявлении осложнений более специфического характера, например, туберкулеза, онкологических заболеваний, ВИЧ-инфицированные направляются в другие специализированные по этим заболеваниям медицинские учреждения. - Как контролируется лечение ВИЧ-инфицированных, проживающих в регионах? - С целью обеспечения доступа к лечению ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на учете в Республиканском центре борьбы со СПИДом и проживающих в регионах, обеспечение антиретровирусными препаратами осуществляется региональными ВИЧ-лабораториями. Также в целях обеспечения доступности для населения, проживающего в регионах, тестирование на ВИЧ, помимо Республиканского центра борьбы со СПИДом, проводится в 12 региональных лабораториях и пунктах добровольного обследования, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике. Тестирование на ВИЧ проводится на анонимной основе, бесплатно и с соблюдением принципа конфиденциальности.