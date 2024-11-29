Бегут целые подразделения: массовое дезертирство в ВСУ

Десятки тысяч военнослужащих, уставших и обессиленных, оставили боевые позиции и теперь скрываются. По словам командиров и солдат, свои посты, оголяя оборонительные рубежи, покидают целые подразделения. Это позволяет России быстрее захватывать территории.

Массовое дезертирство в Вооруженных силах Украины «парализует боевые планы» Украины в «решающий момент войны» и ставит ее в невыгодное положение накануне возможных мирных переговоров. Об этом пишет Associated Press по результатам разговоров с двумя дезертирами, тремя юристами и десятком украинских чиновников и командиров.

Некоторые берут отпуск по ранению и не возвращаются. Другие конфликтуют с командирами и отказываются выполнять приказы, иногда в разгар боя, рассказали источники AP. «Идет третий год войны, и проблема будет только возрастать», — сказал агентству военный аналитик из Киева Александр Коваленко.

По данным Генпрокуратуры Украины, с начала войны более 100 тысяч солдат были привлечены к ответственности по закону о дезертирстве. Почти половина из них ушла в самоволку только за последний год, особенно после того, как весной началась новая волна мобилизации. Командиры и солдаты на передовой ранее рассказывали AP, что необученные новобранцы нередко в страхе покидают позиции, даже не пытаясь сражаться.

Между тем до начала новой волны мобилизации в боевых действиях участвовали около 300 тысяч солдат. Реальное число дезертиров может быть гораздо выше. По оценкам одного законодателя, знающего о ситуации в войсках, оно может достигать 200 тысяч человек.

«Очевидно, что сейчас, откровенно говоря, мы уже выжали людей по максимуму», — говорит офицер 72-й бригады. По его наблюдениям, дезертирство стало одной из главных причин, по которым ВСУ в октябре пришлось оставить Угледар.

Многие не находят в себе психологических сил вернуться из отпуска по ранению. Один пехотинец рассказал, что покинул часть с разрешения, потому что ему требовалась операция, но затем он не мог заставить себя вернуться. Ему до сих пор снятся кошмары о товарищах, погибавших у него на глазах.

«Замалчивать проблему — только вредить своей стране», — сказал Сергей Гнездилов, который решился говорить от своего имени. После разговора с AP в сентябре ему было предъявлено обвинение в дезертирстве.