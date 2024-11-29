Иран хочет новое «Наводнение Аль-Акса»

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди призвал провести еще одну операцию «Наводнение Аль-Акса» (атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года) в ответ на израильский удар 26 октября по территории исламской республики.

«Многие нас спрашивают о том, когда будет проведено «Правдивое обещание-3» (военный ответ на израильское нападение 26 октября), и я говорю, что меня не беспокоит проведение «Правдивого обещания-3». ...Мы, «Басидж», хотим нового «Наводнения Аль-Акса», чтобы закончить с сионистами, и этот день очень близок», - приводит слова иранского военачальника агентство Tasnim.