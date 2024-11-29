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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Иран хочет новое «Наводнение Аль-Акса»

14:45 310

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди призвал провести еще одну операцию «Наводнение Аль-Акса» (атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года) в ответ на израильский удар 26 октября по территории исламской республики.

«Многие нас спрашивают о том, когда будет проведено «Правдивое обещание-3» (военный ответ на израильское нападение 26 октября), и я говорю, что меня не беспокоит проведение «Правдивого обещания-3». ...Мы, «Басидж», хотим нового «Наводнения Аль-Акса», чтобы закончить с сионистами, и этот день очень близок», - приводит слова иранского военачальника агентство Tasnim.

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