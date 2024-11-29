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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России

заявил Оверчук
14:48 273

Обьем грузов на российско-азербайджанской границе вырос в пять раз, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Объем грузов очень серьезно вырос у нас на российско-азербайджанской границе в пять раз. И мы все время в правительстве уделяем большое внимание совершенствованию и модернизациям наших международных пунктов пропуска», - сказал Оверчук.

Вице-премьер РФ также отметил, что активно развивается западный транспортный маршрут вдоль берега Каспия из России через Азербайджан на Иран: «Здесь уже функционирует современная автомобильная дорога от российской границы до иранской границы, она реально действующая».

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