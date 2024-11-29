Специальные скидки до 70% на «Большую пятницу» от Kontakt
Сеть магазинов Kontakt продолжает ураганные скидки на «Большую пятницу». Самые крупные скидки от сети за год – до 70% при наличной покупке – позволят реализовать все ваши мечты. Скидки действительны во всех магазинах Kontakt, а также на сайте kontakt.az.
Сеть также порадовала обновленными кредитными условиями. Теперь каждый может разделить скидочную стоимость товара на части до 24 месяцев и оплачивать без первого взноса и без процентов.
Среди предложений вы можете найти:
- Смарт-часы Kieslect с автономностью в 15 дней – всего за 150 манатов вместо 300;
- Беспроводные наушники Blackview с автономностью 36 часов – за 20 манатов вместо 50.
- Фритюрница, придающая особый вкус блюдам за 230 манатов – объемная и скоростная фритюрница Tefal объемом 7,5 л., которая ранее стоила 550 манатов, сейчас со скидкой почти в 60% всего за 230 манатов.
- Пылесос Philips со скидкой в 63% - легко очищающий любую поверхность пылесос Philips мощностью 1900 Вт сейчас всего за 150 манатов вместо 400.
- Набор для завтраков Schafer из 10 предметов – всего за 45 манатов вместо 120.
Эти предложения действуют только до 1 декабря. А время летит и товаров остается не так много. Так что спешите посетить ближайший магазин Kontakt или сайт kontakt.az и воплотить свои мечты в реальность.