USD 1.7000
EUR 1.7969
RUB 1.5741
Подписаться на уведомления
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Новость дня
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Специальные скидки до 70% на «Большую пятницу» от Kontakt

14:59 868

Сеть магазинов Kontakt продолжает ураганные скидки на «Большую пятницу». Самые крупные скидки от сети за год – до 70% при наличной покупке – позволят реализовать все ваши мечты. Скидки действительны во всех магазинах Kontakt, а также на сайте kontakt.az.

Сеть также порадовала обновленными кредитными условиями. Теперь каждый может разделить скидочную стоимость товара на части до 24 месяцев и оплачивать без первого взноса и без процентов.

Среди предложений вы можете найти: 

  • Смарт-часы Kieslect с автономностью в 15 дней – всего за 150 манатов вместо 300;
  • Беспроводные наушники Blackview с автономностью 36 часов – за 20 манатов вместо 50.
  • Фритюрница, придающая особый вкус блюдам за 230 манатов – объемная и скоростная фритюрница Tefal объемом 7,5 л., которая ранее стоила 550 манатов, сейчас со скидкой почти в 60% всего за 230 манатов.
  • Пылесос Philips со скидкой в 63% - легко очищающий любую поверхность пылесос Philips мощностью 1900 Вт сейчас всего за 150 манатов вместо 400.
  • Набор для завтраков Schafer из 10 предметов – всего за 45 манатов вместо 120. 

Эти предложения действуют только до 1 декабря. А время летит и товаров остается не так много. Так что спешите посетить ближайший магазин Kontakt или сайт kontakt.az и воплотить свои мечты в реальность.

Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
16:04 1194
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
14:13 4879
Бои между армией Асада и сирийской оппозицией у Алеппо
Бои между армией Асада и сирийской оппозицией у Алеппо о развитии ситуации; видео; обновлено 15:52
15:52 10756
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема; все еще актуально
10:07 4821
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России заявил Оверчук
14:48 1522
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
14:16 2818
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 24390
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 1039
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
13:03 1661
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
12:20 3018
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий
11:04 3882

ЭТО ВАЖНО

Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
16:04 1194
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
14:13 4879
Бои между армией Асада и сирийской оппозицией у Алеппо
Бои между армией Асада и сирийской оппозицией у Алеппо о развитии ситуации; видео; обновлено 15:52
15:52 10756
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема; все еще актуально
10:07 4821
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России заявил Оверчук
14:48 1522
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
14:16 2818
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 24390
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 1039
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
13:03 1661
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
12:20 3018
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий
11:04 3882
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться