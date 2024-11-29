Специальные скидки до 70% на «Большую пятницу» от Kontakt

Сеть магазинов Kontakt продолжает ураганные скидки на «Большую пятницу». Самые крупные скидки от сети за год – до 70% при наличной покупке – позволят реализовать все ваши мечты. Скидки действительны во всех магазинах Kontakt, а также на сайте kontakt.az.

Сеть также порадовала обновленными кредитными условиями. Теперь каждый может разделить скидочную стоимость товара на части до 24 месяцев и оплачивать без первого взноса и без процентов.