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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

В знак протеста: посол Грузии подал в отставку

15:05 2095

Посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили подал в отставку. Об этом он написал в соцсети Х.

Дипломат выразил солидарность с протестующими против приостановки европейской интеграции.

«На протяжении моей долгой дипломатической службы я активно сотрудничал с коллегами, продвигая евроатлантическую и европейскую интеграцию моей страны, а также выстраивая прочные и доверительное стратегическое партнерство с нашими союзниками, особенно с Соединенными Штатами.

Наши неустанные усилия не должны быть подорваны или поставлены под угрозу любым образом. #НетНасилию против свободного волеизъявления мирных протестующих, полная солидарность!!!» - цитирует «Эхо Кавказа» текст публикации Бердзенишвили.

Ранее посол Грузии в Республике Корея опубликовал пост, в котором подчеркнул, что «Грузии нужно больше Европы и больше НАТО».

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