AZAL возобновляет полеты в Тель-Авив
15:11 581
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 30 ноября возобновляет полеты из Баку в столицу Израиля Тель-Авив и обратно. Авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно, сообщает пресс-служба Azerbaijan Airlines.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.
Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.
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