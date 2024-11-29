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AZAL возобновляет полеты в Тель-Авив

15:11 581

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 30 ноября возобновляет полеты из Баку в столицу Израиля Тель-Авив и обратно. Авиакомпания будет выполнять рейсы ежедневно, сообщает пресс-служба Azerbaijan Airlines.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

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