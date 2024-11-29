USD 1.7000
EUR 1.7969
RUB 1.5741
Подписаться на уведомления
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Новость дня
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Грузия предупреждает посла Евросоюза

15:30 1192

Власти Грузии примут дипломатические меры, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны и не изменит риторику. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

По словам грузинского премьера, посол ЕС давно делает заявления в пользу оппозиции и против грузинских властей, что является нарушением Венской конвенции: «Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции».

Глава грузинского правительства напомнил, что Герчинский в предвыборный период шантажировал грузинские власти, говорил, что ЕС не будет выделять им деньги, если они «не изменят курс». Кроме того, дипломат призывал жителей Грузии голосовать за оппозицию на парламентских выборах 26 октября.

Накануне Ираклий Кобахидзе объявил, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По его словам, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС из-за начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

Заявление Кобахидзе вызвало недовольство у граждан, которые стали собираться в четверг у здания парламента. Митинг перерос в столкновения с полицией, в результате пострадали правоохранители, сами митингующие и представители СМИ. Спецназ разогнал демонстрантов и под утро в пятницу освободил проспект Руставели перед парламентом.

Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
16:04 1204
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
14:13 4887
Бои между армией Асада и сирийской оппозицией у Алеппо
Бои между армией Асада и сирийской оппозицией у Алеппо о развитии ситуации; видео; обновлено 15:52
15:52 10763
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема; все еще актуально
10:07 4823
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России заявил Оверчук
14:48 1525
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
14:16 2822
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 24392
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 1040
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
13:03 1661
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
12:20 3020
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий
11:04 3884

ЭТО ВАЖНО

Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
16:04 1204
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
Сенсационное заявление СГБ о помощнике военного атташе Азербайджана в США
14:13 4887
Бои между армией Асада и сирийской оппозицией у Алеппо
Бои между армией Асада и сирийской оппозицией у Алеппо о развитии ситуации; видео; обновлено 15:52
15:52 10763
Ловушка для китайского министра
Ловушка для китайского министра горячая тема; все еще актуально
10:07 4823
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России
Серьезный рост грузоперевозок на границе Азербайджана и России заявил Оверчук
14:48 1525
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
Кремль предупреждает: Украину ждут новые массированные удары, если...
14:16 2822
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут видео; обновлено 02:24
02:24 24392
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
Школе в Мингячевире присвоено имя Национального героя Натика Гасымова
13:08 1040
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
Али Асадов направил письмо Ираклию Кобахидзе
13:03 1661
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
Встреча Ягуба Эюбова и Мгера Григоряна в Москве
12:20 3020
Греция сливает советское оружие через Армению
Греция сливает советское оружие через Армению наш комментарий
11:04 3884
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться