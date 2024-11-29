Грузия предупреждает посла Евросоюза

Власти Грузии примут дипломатические меры, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны и не изменит риторику. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

По словам грузинского премьера, посол ЕС давно делает заявления в пользу оппозиции и против грузинских властей, что является нарушением Венской конвенции: «Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции».

Глава грузинского правительства напомнил, что Герчинский в предвыборный период шантажировал грузинские власти, говорил, что ЕС не будет выделять им деньги, если они «не изменят курс». Кроме того, дипломат призывал жителей Грузии голосовать за оппозицию на парламентских выборах 26 октября.

Накануне Ираклий Кобахидзе объявил, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По его словам, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС из-за начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

Заявление Кобахидзе вызвало недовольство у граждан, которые стали собираться в четверг у здания парламента. Митинг перерос в столкновения с полицией, в результате пострадали правоохранители, сами митингующие и представители СМИ. Спецназ разогнал демонстрантов и под утро в пятницу освободил проспект Руставели перед парламентом.