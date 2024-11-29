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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут
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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»

16:04 1207

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов, находится ли глава Сирии Башар Асад в Москве, передает РБК.

«Мне нечего сказать по этому вопросу», — заявил представитель Кремля.

Ситуацию вокруг Алеппо пресс-секретарь президента назвал «посягательством на суверенитет Сирии». «Выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее восстановили конституционный порядок», — заключил Песков.

Ранее базирующиеся на севере Сирии оппозиционные вооруженные группировки атаковали провинции Алеппо и Идлиб. Эскалация стала первым серьезным столкновением между повстанцами и армией с марта 2020 года, когда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции.

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