Асад в Москве? Кремлю «нечего сказать»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов, находится ли глава Сирии Башар Асад в Москве, передает РБК.
«Мне нечего сказать по этому вопросу», — заявил представитель Кремля.
Ситуацию вокруг Алеппо пресс-секретарь президента назвал «посягательством на суверенитет Сирии». «Выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее восстановили конституционный порядок», — заключил Песков.
Ранее базирующиеся на севере Сирии оппозиционные вооруженные группировки атаковали провинции Алеппо и Идлиб. Эскалация стала первым серьезным столкновением между повстанцами и армией с марта 2020 года, когда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции.