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Повстанцы заходят в Алеппо: войска Асада, «Хезболла» и русские наемники бегут

Коллегия наказала недобросовестных адвокатов

16:17 363

Состоялось очередное заседание президиума Коллегии адвокатов.

Согласно сообщению Коллегии, на заседании были рассмотрены и приняты соответствующие решения по обращениям некоторых адвокатов о приостановлении своей юридической деятельности в связи с принятием их на государственную службу и их премировании, о прекращении юридической деятельности по их собственным заявлениям, об освобождении от членских взносов на определенный период, об оказании финансовой помощи, а также о списании долгов, о переводе в другие адвокатские инстанции.

На заседании также были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов, на основании которых Президиумом Коллегии адвокатов за дисциплинарные нарушения вынесено предупреждение пяти адвокатам, четырем адвокатам объявлен выговор, приостановлена деятельность двух адвокатов на определенный срок, также вынесено решение обратиться в суд по поводу приостановления деятельности одного адвоката и исключения его из состава Коллегии.

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