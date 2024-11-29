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Румынии грозит повтор первого тура президентских выборов

16:27 368

Первый тур президентских выборов в Румынии, который уже состоялся 24 ноября, может быть проведен повторно 15 декабря, если Конституционный суд (КС) страны отменит результаты прошедшего голосования, сообщил глава румынского ЦИК Тони Греблэ.

Лидером первого тура стал крайне правый Кэлин Джорджеску, которого называют пророссийским политиком.

Кэлин Джорджеску

«Судя по имеющейся у нас информации, некоторые округа завершат пересчет голосов уже сегодня. Результат будет как можно скорее передан Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или недействительными, а также об организации первого тура голосования по выборам президента 15 декабря, второго тура — 29 декабря, что доставляет нам много неудобств относительно организации выборов», — сказал Греблэ.

28 ноября Конституционный суд Румынии обязал ЦИК пересчитать результаты первого тура. До этого два выбывших из президентской гонки кандитата — Кристиан Терхеш (получил 1,04% голосов) и Себастьян Константин Попеску (0,16% голосов) обратились в суд с требованием аннулировать итоги. Пока КС не утвердит результаты, не начнется предвыборная кампания перед вторым туром. Он был назначен на 8 декабря.

Между тем Высший совет национальной обороны (CSAT) Румынии на заседании 28 ноября заявил о кибертаках, целью которых был подрыв избирательного процесса. Упоминалась и Россия в числе стран, стремящихся «повлиять на общественное мнение и социальную стабильность». Кремль эти обвинения отверг. CSAT зафиксировал и нарушения, связанные с платформой TikTok. Как утверждается, видеоконтент одного из кандидатов (имеется в виду лидер первого тура Кэлин Джорджеску) не маркировался как политическая реклама, что «увеличило его охват и дало преимущество перед другими кандидатами».

Бывший член крайнего правого «Альянса за союз румын» Кэлин Джорджеску считался аутсайдером в предвыборной гонке, однако в первом туре набрал 22,9% голосов. Лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони, придерживающаяся антироссийской политики, получила 19,8%. Действующий премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, которого называли фаворитом среди избирателей, набрал 19,15%. Он заверил, что не станет вновь баллотироваться, даже если пересчет голосов изменит ситуацию в его пользу.

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