Румынии грозит повтор первого тура президентских выборов

Первый тур президентских выборов в Румынии, который уже состоялся 24 ноября, может быть проведен повторно 15 декабря, если Конституционный суд (КС) страны отменит результаты прошедшего голосования, сообщил глава румынского ЦИК Тони Греблэ.

«Судя по имеющейся у нас информации, некоторые округа завершат пересчет голосов уже сегодня. Результат будет как можно скорее передан Конституционному суду, чтобы он мог принять решение о признании выборов действительными или недействительными, а также об организации первого тура голосования по выборам президента 15 декабря, второго тура — 29 декабря, что доставляет нам много неудобств относительно организации выборов», — сказал Греблэ.

28 ноября Конституционный суд Румынии обязал ЦИК пересчитать результаты первого тура. До этого два выбывших из президентской гонки кандитата — Кристиан Терхеш (получил 1,04% голосов) и Себастьян Константин Попеску (0,16% голосов) обратились в суд с требованием аннулировать итоги. Пока КС не утвердит результаты, не начнется предвыборная кампания перед вторым туром. Он был назначен на 8 декабря.

Между тем Высший совет национальной обороны (CSAT) Румынии на заседании 28 ноября заявил о кибертаках, целью которых был подрыв избирательного процесса. Упоминалась и Россия в числе стран, стремящихся «повлиять на общественное мнение и социальную стабильность». Кремль эти обвинения отверг. CSAT зафиксировал и нарушения, связанные с платформой TikTok. Как утверждается, видеоконтент одного из кандидатов (имеется в виду лидер первого тура Кэлин Джорджеску) не маркировался как политическая реклама, что «увеличило его охват и дало преимущество перед другими кандидатами».

Бывший член крайнего правого «Альянса за союз румын» Кэлин Джорджеску считался аутсайдером в предвыборной гонке, однако в первом туре набрал 22,9% голосов. Лидер «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони, придерживающаяся антироссийской политики, получила 19,8%. Действующий премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, которого называли фаворитом среди избирателей, набрал 19,15%. Он заверил, что не станет вновь баллотироваться, даже если пересчет голосов изменит ситуацию в его пользу.